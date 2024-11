La serie de Harry Potter ya tiene a su Dumbledore

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

13 años después del final de la saga cinematográfica, Harry Potter volverá en forma de serie para Max. La ficción ya está buscando a su reparto, y parece que ya hay un favorito para el papel de Albus Dumbledore.

Según Variety, Mark Rylance encabeza la lista de favoritos para dar vida al personaje. Tal como señala el medio, parece que Warner Bros. Television aún no ha entablado negociaciones con el actor, pero el estudio se ha puesto en contacto para evaluar su interés y disponibilidad.

