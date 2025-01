El director de Harry Potter señala al actor perfecto como Voldemort en la serie de HBO

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

HBO Max convertirá Harry Potter en una serie, ficción que adaptará las siete novelas de Harry Potter de J.K. Rowling con una temporada por cada libro. Chris Columbus, director de las dos primeras entregas de la saga cinematográfica, ha dado su opinión sobre este nuevo proyecto, que se espera que llegue a la plataforma de streaming en 2027, y ha señalado cuál sería el actor ideal para encarnar a Voldemort.

En una entrevista con la revista People, el director de Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la cámara secreta aplaudió la idea de convertir la saga literaria en serie. "Creo que es una idea espectacular, porque hay una cierta restricción cuando se hace una película", declaró. "Nuestra película duró dos horas y 40 minutos, y la segunda fue casi igual de larga", dijo.

Según Columbus, tanto él como el equipo de las dos primeras películas de Harry Potter "intentaron incluir la mayor cantidad posible de material del libro", una limitación a la que no tendrá que enfrentarse la ficción. "El hecho de que tengan la posibilidad de hacer múltiples episodios para cada libro, creo que es fantástico. Puedes conseguir todas las cosas en la serie que no tuvimos la oportunidad de hacer... Todas esas escenas geniales que simplemente no pudimos incluir en las películas", añadió el realizador, que confesó que estaba "ansioso por ver qué están intentando hacer".

Aunque el casting para la serie todavía está en marcha, los fans ya han dado algunas ideas sobre quién les gustaría ver en los nuevos papeles de Harry Potter. Una elección que ha ganado popularidad en internet es la de Cillian Murphy para interpretar al villano Lord Voldemort, quien anteriormente fue encarnado por Ralph Fiennes en las películas de Harry Potter.

"Bueno, Cillian es uno de mis actores favoritos, así que sería increíble", afirmó Columbus al respecto señalando al protagonista de Peaky Blinders y ganador del Oscar por Oppenheimer como el interprete ideal para encarnar a la nueva versión del oscuro mago y principal antagonista de la franquicia.

La serie de Harry Potter de HBO Max está escrita por Francesca Gardiner. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios capítulos. Rowling también ejercerá como productora ejecutiva de la ficción que está programa da para contar con siete temporadas, una por cada libro de la saga principal.