La serie de Harry Potter confirma un cambio que se aleja de las películas... Pero es canon en los libros - HBO MAX

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter continúa lanzando imágenes y material promocional de cara a su estreno en HBO Max el próximo 25 de diciembre. Las más recientes revelan que la ficción optará por adecuar su diseño de vestuario a los 90, distando así de las películas para acercarse al material original.

En una de las nuevas imágenes de la serie aparece Dominic McLaughlin como Harry Potter cuando visita por primera vez el Callejón Diagon, el mercado de los magos donde adquiere junto a Hagrid todo lo necesario para su llegada a Hogwarts. En la fotografía, el personaje aparece con un atuendo que, a juzgar especialmente por su abrigo, parece la ropa que llevaría un niño en los 90.

New photos from the set of HBO’s HARRY POTTER and the Philosopher’s Stone



via @Estadao pic.twitter.com/goqGPOf5mu — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 24, 2026

Además, la página web oficial de Harry Potter ha publicado un artículo dedicado a explicar en profundidad decisiones relativas al diseño de vestuario. En un apartado que explica las diferencias entre los atuendos de los magos y los muggles, afirma que estos últimos "están condicionados por las tendencias de las tiendas en 1991", confirmando así el año exacto en que se ambienta la trama de esta primera temporada.

El texto continúa profundizando en la forma de vestir de los magos, más "ecléctica y poco convencional", así como en otros aspectos del diseño de vestuario, como los uniformes de los alumnos de Hogwarts o la equipación de los jugadores de Quidditch de la escuela.

¿EN QUÉ AÑO SE AMBIENTAN LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER?

Harry Potter y la piedra filosofal, la primera película de la saga de Warner Bros., se estrenó en 2001. Aunque la trama se ambienta a principios de los 90, el filme optó por un diseño de vestuario más cercano a la contemporaneidad de aquel momento.

La decisión de la serie de adecuar el vestuario a la década en que se ambienta la historia en las novelas concuerda con lo que prometió HBO cuando anunció el proyecto: que llevaría a la pantalla la saga tratando de mantenerse lo más fiel posible al material original. Así, la ficción dedicará una temporada a cada entrega literaria, pudiendo profundizar en aspectos que las películas no abordaron en profundidad.