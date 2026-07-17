La serie de God of War busca un nuevo Kratos tras la grave lesión de Ryan Hurst - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

La serie en imagen real de God of War que prepara Amazon Prime Video ha sufrido un duro revés que ha paralizado temporalmente su rodaje. Uno de sus protagonistas, Ryan Hurst, responsable de dar vida a Kratos, se ha lesionado gravemente y tendrá que ser sustituido.

Según revela Deadline, Hurst se lesionó en el set el pasado mes de junio y Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios han tomado la decisión de elegir a un nuevo Kratos ante la imposibilidad de retrasar la producción lo suficiente como para permitir el regreso seguro del actor.

Hurst se desgarró el bíceps mientras rodaba una escena de acción en la serie, tal y como informó TMZ y, de acuerdo con algunas fuentes, ya se ha sometido a una intervención quirúrgica. Se desconoce el tiempo de recuperación previsto para el intérprete, pero en lesiones semejantes, este suele ser de entre 4 y 6 meses, siendo necesario un año para recuperar toda la fuerza. Dada la exigencia física del papel, es probable que Hurst no hubiese podido reincorporarse al rodaje hasta 2027.

Aunque la recuperación completa del intérprete es una prioridad para los estudios responsables de la serie, estos han determinado que el tiempo necesario para ella es superior a lo que permite el calendario de rodaje, con lo que se buscará a un actor que tome su relevo. Según el medio estadounidense, está previsto que los preparativos comiencen en agosto, de cara a iniciar el rodaje a mediados de octubre.

El rodaje de God of War con Hurst como Kratos había comenzado el pasado mes de febrero en Vancouver y, según ciertas informaciones, ya se habían filmado cuatro episodios que ahora tendrán que volver a ser grabados.

TODO LO QUE SE SABE DE LA SERIE DE GOD OF WAR DE PRIME VIDEO

God of War adaptará la mítica saga de videojuegos homónima de PlayStation, tomando como base el arco argumental de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor, y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

El elenco de la ficción, hasta ahora encabezado por Hurst, está formado por Callum Vinson como Atreus, Sonya Walger como Freya, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok, entre otros.