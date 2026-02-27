Primera imagen de Kratos y su hijo Atreus en la serie God of War de Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

La adaptación en imagen real que prepara Amazon Prime Video de la mítica saga de videojuegos de PlayStation, God of War, ha iniciado oficialmente su producción. A modo de aperitivo, la plataforma ha compartido una imagen en la que sus protagonistas, Ryan Hurst y Callum Vinson, lucen impresionantes en sus respectivos roles de Kratos y Atreus.

En ella, Hurst y Vinson aparecen prácticamente irreconocibles como Kratos y Atreus. Ambos se encuentran en un bosque, compartiendo un momento padre e hijo.

Tal y como puede apreciarse, Kratos aparece ligeramente encorvado mientras observa a su hijo Atreus, quien, concentrado en su objetivo -posiblemente un animal-, tensa el arco para no errar el disparo y cazar a su presa. A pesar de que esta toma no es en absoluto reveladora, resulta más que suficiente para que los fans se hagan una idea tanto del tono como de la fidelidad que mantendrá la serie de God of War respecto a los videojuegos.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/KCnElm4OpL — Prime Video (@PrimeVideo) February 27, 2026

Además de Hurst y Vinson, Prime Video ha fichado también al actor de Deadpool y Juego de Tronos, Ed Skrein, para interpretar en God of War el papel de Baldur, el imprevisible y violento hijo de Odín. La ficción tomará como base el arco argumental de God of War y God of War Ragnarök, donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas.

Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor. Creada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), quien además ejerce como productor ejecutivo, God of War también cuenta en su elenco con Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok y Jeff Gulka como Sindri.

Frederick E. O. Toye, realizador de Shogun, por la que ganó el Emmy a mejor dirección en serie dramática, The Boys o Watchmen, dirigirá los dos primeros episodios.

La saga de videojuegos nació en 2005 y, con más de 65 millones de copias vendidas desde entonces, se ha consolidado como una de las propiedades más emblemáticas de PlayStation. Hasta la fecha, las entregas principales de la franquicia son God of War (2005), God of War II (2007), Betrayal (2007), Chains of Olympus (2008), God of War III (2010), Ghost of Sparta (2010), Ascension (2013), God of War (2018) y Ragnarök (2022), además del DLC o epílogo gratuito Valhalla (2023).