La serie de God of War ya tiene Kratos: Una estrella de Hijos de la anarquía y The Walking Dead - SANTA MONICA STUDIO

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Prime Video ha encontrado a su Kratos para la adaptación en imagen real de God of War, serie que se centrará en la etapa nórdica de la saga y en la relación del dios de la guerra y su hijo, Atreus. Será Ryan Hurst, actor de Hijos de la anarquía y The Walking Dead, quien asumirá el papel del célebre guerrero espartano que vertebra la franquicia de videojuegos de PlayStation.

El fichaje devuelve a Hurst al universo God of War, pues el californiano encarnó mediante voz y captura de movimiento a Thor en God of War Ragnarök. Su trabajo como el dios nórdico en el videojuego de 2022 le valió una nominación al BAFTA en la categoría de mejor interpretación de reparto, aunque la estatuilla fue para su compañera de reparto, Laya Hayes, Angrboda en el juego.

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

Con una amplia trayectoria en cine y televisión, Hurst es especialmente reconocido por dar vida a Opie Winston en Hijos de la anarquía, además de a Beta en The Walking Dead, Chick Hogan en Bates Motel o Miles Alderton en Los abandonados. En la gran pantalla, formó parte del elenco de Salvar al soldado Ryan, Titanes. Hicieron historia o Cuando éramos soldados, y encarnará a un personaje todavía por revelar en La Odisea de Christopher Nolan.

En cuanto a la futura serie de Prime Video, la ficción tomará como base el arco argumental de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

"Kratos es espartano de nacimiento y un dios por naturaleza. Criado en una cultura marcial, llegó a mandar ejércitos al servicio de su patria hasta que, un día, selló un pacto fatídico con Ares, el dios griego de la guerra, y perdió su alma a cambio de salir victorioso en combate", reza la descripción oficial del personaje.

La serie se anunció en 2022, con Sony Pictures Television y PlayStation Productions como productoras asociadas. Inicialmente, Rafe Judkins figuraba como showrunner con Mark Fergus y Hawk Ostby al guion, pero en 2024 el proyecto vivió un replanteamiento y Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) tomó el testigo y confirmó su intención de iniciar producción este 2026.

God of War, que espera seguir la estela de éxito marcada por otras adaptaciones como The Last of Us en HBO o Fallout en Prime Video, todavía no hay fecha de estreno.

La saga de videojuegos nació en 2005 y, con más de 65 millones de copias vendidas desde entonces, se ha consolidado como una de las propiedades más emblemáticas de PlayStation. Hasta la fecha, las entregas principales de la franquicia son God of War (2005), God of War II (2007), Betrayal (2007), Chains of Olympus (2008), God of War III (2010), Ghost of Sparta (2010), Ascension (2013), God of War (2018) y Ragnarök (2022), además del DLC/epílogo gratuito Valhalla (2023).