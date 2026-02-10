La serie en imagen real de God of War ficha a su Atreus, el hijo de Kratos - SANTA MONICA STUDIOS(SONY INTERACTIVE ENTERTAINME

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

La serie en imagen real de God of War que prepara Amazon Prime Vídeo, con Ryan Hurst (Hijos de la Anarquía) como Kratos, continúa ampliando su elenco. Ahora se ha dado a conocer que Callum Vinson será el encargado de interpreta en esta adaptación del mítico videojuego a Atreus, el hijo del guerrero espartano.

Amazon Prime Vídeo ha confirmado en su web de prensa el fichaje de Vinson para dar vida a Atreus, el hijo de Kratos y de la gigante Laufey. Según la descripción proporcionada en ella, el personaje, de diez años, creció en una remota cabaña en el bosque, aislado del resto del mundo y criado casi exclusivamente por su madre, Faye.

Atreus, además, es un arquero consumado, tiene afinidad con los animales y siente una intensa curiosidad por lo que hay más allá de los límites de su hogar en el bosque. Tras la muerte de su madre, Atreus se queda a cargo de un padre frío y distante al que apenas conoce y que, a su vez, sabe muy poco sobre él. sin embargo, el niño ansía su aprobación y está desesperado por mostrar su valía y que es lo bastante fuerte como para sobrevivir en un duro y peligroso mundo.

Vinson ya participó en uno de los episodios de la serie de Prime Vídeo Dead Ringers, estrenada en 2023, así como en otras ficciones del calibre de Poker Face o FBI: Internacional. Además, el joven interprete también aparecido en la temporada 3 de El agente nocturno, que llegará a Netflix el 29 de febrero, y también está involucrado en Crystal Lake, la precuela que tiene en marcha Peacock de la saga cinematográfica de terror Viernes 13.

En cuanto a la futura serie de Prime Video, la ficción tomará como base el arco argumental de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

"Kratos es espartano de nacimiento y un dios por naturaleza. Criado en una cultura marcial, llegó a mandar ejércitos al servicio de su patria hasta que, un día, selló un pacto fatídico con Ares, el dios griego de la guerra, y perdió su alma a cambio de salir victorioso en combate", reza la descripción oficial del personaje.

La serie de God of War se anunció en 2022, con Sony Pictures Television y PlayStation Productions como productoras asociadas. Inicialmente, Rafe Judkins figuraba como showrunner, con Mark Fergus y Hawk Ostby al guion, pero en 2024 el proyecto vivió un replanteamiento y Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) tomó el testigo y confirmó su intención de iniciar producción este 2026, aunque todavía no hay fecha de estreno.

la saga de videojuegos nació en 2005 y, con más de 65 millones de copias vendidas desde entonces, se ha consolidado como una de las propiedades más emblemáticas de PlayStation. Hasta la fecha, las entregas principales de la franquicia son God of War (2005), God of War II (2007), Betrayal (2007), Chains of Olympus (2008), God of War III (2010), Ghost of Sparta (2010), Ascension (2013), God of War (2018) y Ragnarök (2022), además del DLC/epílogo gratuito Valhalla (2023).