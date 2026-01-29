La serie de Disney+ que ha derrotado a Stranger Things y Las guerreras K-pop - CONTACTO

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Nielsen, una de las principales firmas de medición de audiencias, ha dado a conocer los ganadores de sus ARTEY Awards, su reconocimiento anual a los títulos más vistos en streaming. Según la compañía, en 2025 se reprodujeron 16,7 billones de minutos de contenido en plataformas, un 19% más que en 2024, con Bluey, Stranger Things y Las guerreras K-pop entre los proyectos más destacados del año.

Con 45.200 millones de minutos reproducidos en Disney+, la serie infantil australiana Bluey volvió a imponerse como el programa más visto en streaming, tanto en el cómputo general como dentro del contenido no original de plataformas incorporado a las mismas por licencia. El segundo puesto, en ambas categorías, quedó en manos de una veterana de la televisión como es Anatomía de Grey, que superó a Stranger Things al registrar 40.920 millones de minutos vistos.

Stranger Things, tercera serie más vista en el ranking general con 39.950 millones de minutos en Netflix, se coronó como la serie original de streaming más reproducida de 2025. Netflix mantuvo un fuerte dominio el la lista de originales con El juego del calamar y Miércoles, que ocuparon el segundo y tercer puesto con 22.410 millones de minutos y 20.000 millones, respectivamente.

Por detrás se colocaron Landman: Un negocio crudo (Paramount+), con 18.880 millones, y Reacher (Prime Video) con 15.640 millones. Dos realities shows, Love Island USA (Peacock) y El amor es ciego (Netflix), lograron entrar en el Top 10 de producciones originales con 13.460 millones de minutos y 12.500 millones, respectivamente.

En el terreno cinematográfico, Las guerreras K-pop (Netflix) fue la película más vista del año en streaming con 20.550 millones de minutos reproducidos, más del doble que su competidora más cercana, Vaiana 2 (Disney+), que registró 9.430 millones. Aunque Las guerreras K-pop es la película triunfadora en términos absolutos, Nielsen separa los reconocimientos por tipo de audiencia al que va dirigido cada largometraje. De esta forma, el título aparece como película infantil líder del año, mientras que la categoría de película líder para público general se la llevó Terminagolf 2 (Netflix) con 7.100 millones de minutos.

En el apartado de nuevas series originales, The Pitt (HBO Max) fue el drama más reproducido con 11.400 millones de minutos, mientras que Una nueva jugada (Netflix) fue el título de comedia más visto con 5.100 millones. En no ficción original, el documental sobre Diddy Sean Combs: The Reckoning (Netflix) fue el proyecto más visto del año con 4.800 millones de minutos de visionado.

Por último, Nielsen incorporó por primera vez el reconocimiento de Icono del Streaming y se lo concedió a Seth MacFarlane, creador, guionista y productor estadounidense, además de actor de doblaje. Conocido por ser el responsable de comedias de animación como Padre de familia y Padre Made in USA, por franquicias como Ted y la serie The Orville, según Nielsen el conjunto de sus títulos sumó más de 60.000 millones de minutos de visionado en streaming.