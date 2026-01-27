Así son las muñecas Mattel de Las guerreras del K-pop

Mattel - MATTEL

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Las guerreras k-pop, la película más exitosa de Netflix amplía su universo de la mano Mattel que convertirá a Rumi, Mira y Zoey en muñecas. Así, la firma responsable de Barbie, Hot Wheels o Masters del universo ha desvelado en la Feria Internacional del Juguete de Núremberg su nueva línea de muñecas Golden inspirada en las protagonistas de la popular cinta de animación musical de Netflix.

La colección, se lanzará a lo largo de 2026, y representará a la galardonada cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang a través de productos diseñados para que fans de todas las edades disfruten de la película y de sus personajes fuera de la pantalla y a través del juego.

La película, candidata a los Oscar al mejor filme de animación y a la mejor canción original, premios que ya se anotó en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, es una de las producciones más importantes e influyentes de 2025. Entretanto, los seguidores ya pueden disfrutar de un avance de la línea de Mattel en diversas categorías, que incluye muñecas y figuras de acción de las marcas icónicas de la compañía, como Polly Pocket, UNO, Little PeopleCollector y muchas más.

La línea Golden, tal y como informa la conocida empresa de juguetes en un comunicado recogido por CulturaOcio.com, ha sido diseñada para reflejar la estética audaz de la película y de sus vibrantes protagonistas Rumi, Mira y Zoey, junto a otros personajes, todos ellos procedentes del mundo de la moda, la música y la cultura pop.

Así, los productos fruto de la colaboración entre Mattel y Netflix verán la luz a lo largo de 2026, todavía sin fecha fija de lanzamiento.