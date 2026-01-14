El creador de El juego del calamar se pasa al casino en su nueva serie de Netflix - NETFLIX

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix ha dado luz verde a The Dealer (en español, 'El crupier'), serie coreana producida por el creador de El Juego del Calamar, Hwang Dong-hyuk. La ficción, ambientada en el mundo del juego y los casinos, aún no cuenta con fecha oficial de estreno.

The Dealer centra su trama en Geonhwa, una hábil crupier que ve cómo los preparativos para su boda se desmoronan tras ser víctima de una estafa inmobiliaria. Arrastrada de nuevo a un entorno del que se había propuesto escapar, Geonhwa se sumerge en el mundo del juego, donde recurrirá a habilidades que había ocultado durante mucho tiempo para recuperar el control sobre su situación.

Jung So-min, protagonistas de series como Amor en la puerta de al lado o Love Reset, se pondrá en la piel de Geonhwa. Contará con un aliado para llevar a cabo un peligroso plan: Hwang Chisu, a quien da vida Ryoo Seung-bum (Buenas noticias) y que vive al límite apostándolo todo.

Jo Jun, un hábil jugador interpretado por Lee Soo-hyuk (S Line), constituirá una amenaza impredecible para ambos. Por su parte, Ryu Kyung-soo (Nuestro Seúl por descubrir) dará vida a Choi Wooseung, el prometido de Geonhwa, un astuto detective cuya apariencia afable a puerta cerrada contrasta con sus agudas dotes de investigación.

La serie está producida por Firstman Studio, la productora detrás de El Juego del Calamar. Hwang Dong-hyuk, creador de la exitosa ficción coreana, trabajará como productor en The Dealer, que marcará el debut como director de Choi Young-hwan. No obstante, el cineasta cuenta con experiencia en el género policíaco, pues ha trabajado en filmes como El gran golpe o Por encima de la ley. Ohnooy y Lee Tae-young, que ya trabajó en El juego del calamar, firman el guion.