El regreso de Once (Eleven) y Stranger Things ya tiene fecha en Netflix - NETFLIX

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

El final de Stranger Things dejó a los fans con un agridulce sabor de boca. Pero el vacío que dejó la ficción creada por los hermanos Duffer durará poco. Y es que, aunque tocó despedirse de sus protagonistas y, en especial, de Once (Millie Bobby Brown), el personaje regresará para hacer historia este septiembre en una novela ambientada en el próximo spin-off de la serie: Historias del 85, que desembarcará en Netflix en algún punto de este año.

Se trata de Stranger Things: Historias del '85 Chapter Book 1, que saldrá a la venta el 1 de septiembre de 2026. En esta novela dedicada a los lectores de entre 6 y 9 años, Once regresa junto a sus amigos para investigar un nuevo misterio en Hawkins, Indiana, durante una nevada en el hogar de los jóvenes.

Según la descripción de Random House ofrecida por la editorial en su web, Once, Mike, Lucas, Will, Max y Dustin volverán a reunirse, pero esta vez con una nueva incorporación: Nikki, que supone la primera introducción original fuera de la serie de Netflix. Juntos se verán inmersos en una aventura que los llevará a investigar una caja de objetos perdidos que ha sido infectada con esporas del Mundo del Revés.

La novela también ahondará en elementos nunca vistos en la serie, como Hawkins completamente cubierta de nieve, un escenario apenas insinuado en la serie. Y es que, como muchos recordarán, el único momento clave en el que se vio el pueblo nevado fue cuando Hopper dejó gofres de la marca Eggos para Eleven en el bosque durante la temporada 1 de Stranger Things.

En cuanto a la propia serie en clave de animación, Stranger Things: Historias del 85, más allá de que verá la luz este 2026, Netflix no ha anunciado fecha de estreno. Por ahora, todo lo que se sabe es que la ficción situará su trama entre las temporadas 2 y 3 de la serie original, por lo que los fans volverán a reencontrarse en ella con Once.

"Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Tales from 85, una nueva serie animada épica", reza la sinopsis lanzada por Netflix.

El elenco de voces originales no cuenta con los protagonistas de la serie en imagen real e incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike Wheeler, Benjamin Plessala como Will Byers, Braxton Quinney como Dustin Henderson, Elisha Williams como Lucas Sinclair y Brett Gipson como Jim Hopper.