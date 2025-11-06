Las guerreras K-Pop 2 ya es oficial: Rumi, Mira y Zoey volverán a Netflix, pero la espera será larga

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Después del rotundo éxito de Las guerreras k-pop, que es la película más vista de la historia de Netflix, y tras varios meses de negociaciones entre la plataforma de streaming y Sony, ya es oficial: la secuela del fenómeno de animación está en desarrollo, aunque habrá que esperar varios años para ver de nuevo a Rumi, Mira y Zoey cazar demonios.

Netflix y Sony han cerrado un acuerdo para producir la segunda parte de Las guerreras k-pop, con una ventana de estreno fijada en 2029 y el regreso de sus cineastas, Maggie Kang y Chris Appelhans, a la dirección. Por el momento, no se ha detallado el calendario de rodaje, el reparto de nuevas voces o la línea argumental de la continuación.

El 26 de agosto, un mes después de su estreno, el largometraje alcanzó los 236 millones de visualizaciones y se convirtió en el filme más visto de la historia de Netflix superando a Alerta Roja, superproducción de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Al cierre del periodo oficial de 91 días que Netflix utiliza para medir y comparar el rendimiento de sus proyectos, el acumulado de Las guerreras k-pop llegó a los 325,1 millones de visualizaciones, un hito sin precedentes que dejó atrás también a la primera temporada de El juego del calamar.

Pese a la estrategia habitual de Netflix, el estudio organizó pases sing-along en cines que lideraron la taquilla norteamericana, otro logro inédito para un título de Netflix, con unos 19,2 millones de dólares recaudados en un fin de semana. Por Halloween, la cinta se estrenó de nuevo en salas y amasó otros 6 millones de dólares incluso estando disponible en streaming desde hacía meses.

Desde su apartado musical, Las guerreras K-Pop también fue un éxito. La banda sonora alcanzó el número 2 del Billboard 200 y, por primera vez para una película, el álbum situó simultáneamente cuatro canciones en el Top 10 del Billboard Hot 100. Por su parte, el sencillo Golden llegó al número 1 de los listados globales. La repercusión se extendió a retos de baile, tendencias virales en redes sociales, cosplay y eventos en vivo.

La ficción presenta a HUNTR/X, grupo compuesto por Rumi, Mira y Zoey, superestrellas del K-pop que, fuera del escenario, combaten amenazas sobrenaturales para proteger a sus fans. La estabilidad de la banda se resquebraja con la irrupción de los Saja Boys, boy band rival cuyos miembros se revelan como demonios empeñados en robarles el fandom y poner en jaque a la humanidad.

Antes de dar luz verde a la secuela, Kang adelantó que las historias de origen de Zoey o Mira quedaron fuera del metraje de 2025 por cuestiones de ritmo y duración. Ahora, con el acuerdo en marcha, ese material podría aparecer en el segundo capítulo, aunque por el momento no hay sinopsis oficial.