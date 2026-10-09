La serie de Crazy Rich Asians pone fecha a su rodaje y confirma el regreso de Michelle Yeoh y más - WARNER BROS.

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Crazy Rich Asians (Locamente millonarios) en 2018, Warner Bros. lleva tiempo barajando resucitar la película, llegando a dar luz verde a una serie que lleva desarrollándose desde el año pasado. Ahora, con Warner y Paramount oficialmente fusionados y convertidos en Skydance, el proyecto parece haber escalado en la lista de prioridades del estudio.

HBO Max ha lanzado un vídeo con fragmentos de la película original para anunciar la serie, confirmando que el rodaje comenzará en 2027. Según informa The Hollywood Reporter, la ficción estará compuesta por ocho episodios y contará con el regreso de Constance Wu, Henry Golding, Ronny Chieng y Michelle Yeoh.

Adele Lim, coguionista de la película basada en la novela de Kevin Kwan, tomará los mandos del proyecto como showrunner, mientras Jon M. Chu, que dirigió el filme, ejercerá como productor ejecutivo junto al propio Kwan. Estrenada en 2018, la película recaudó más de casi 240 millones de dólares a nivel mundial.

"Esta serie es la secuela que llevábamos tanto tiempo esperando, pero en lugar de una sola película, tendremos ocho episodios para adentrarnos en los personajes y los mundos de los brillantes libros de Kevin Kwan", afirma Lim en un comunicado recogido por el medio. "Nuestro equipo de guionistas está dándolo todo y estamos deseando compartir lo que hemos ideado", continúa la cineasta, que tiene también pendiente dirigir Princesa por sorpresa 3.

"Reunir a todo el mundo de nuevo es como volver a casa", asegura Chu. "Ha sido increíble ver cómo el público ha hecho de esta película parte de sus vidas, desde las noches de mahjong hasta convertirse en la película por excelencia para ver en el avión, y estoy deseando compartir lo que viene a continuación. Por fin puedo responder a la pregunta que me han hecho casi a diario durante ocho años: '¿Cuándo sale la secuela?'", afirma el director de Wicked.

CRAZY RICH ASIANS IBA A CONTINUAR CON UNA SEGUNDA PELÍCULA

HBO Max lleva desarrollando una serie de Crazy Rich Asians desde principios de 2025. Cabe recordar que, en un principio, la película iba a contar con una secuela cinematográfica basada en la novela de Kwan La boda de Rachel Chu. Sin embargo, Lim abandonó la producción tras una disputa con Warner Bros. sobre igualdad salarial. Además, las dificultades de Chu para cuadrar el proyecto en su agenda, pues tenía previsto dirigir Wicked y su secuela, también contribuyeron a que la secuela no llegara a materializarse.

La noticia de que la serie finalmente se hará realidad llega apenas dos días después de que Warner y Paramount oficializaran definitivamente su fusión. "Estamos muy emocionados de que Adele y el equipo responsable de esta película que hizo historia vayan a dar forma al siguiente capítulo", ha expresado el CEO de HBO Max, Casey Bloys, que se encargará ahora también de supervisar Paramount+.

"Constance, Henry, Ronny y Michelle son superestrellas mundiales, y sabemos que los apasionados seguidores de la película y de las novelas superventas están deseando ver más", afirma Bloys.