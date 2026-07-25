Los replicantes dominan el mundo en el tráiler de Blade Runner 2099 con Michelle Yeoh y Hunter Schafer - PRIME VIDEO

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Nueve años después de Blade Runner 2049, el universo cinematográfico creado por Ridley Scott continuará expandiéndose con Blade Runner 2099, serie que llegará a Amazon Prime Video el 25 de noviembre. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler en el que sus protagonistas, Michelle Yeoh y Hunter Schafer, luchan contra los replicantes para recuperar lo que estos les han arrebatado a los humanos.

"Luchamos en una guerra y perdimos", asegura amargamente Cora, el personaje de Schafer, al inicio del adelanto. "Los replicantes nos quitan todo lo que fue nuestro. ¿Cuánto resistiremos hasta que no nos quede nada, hasta que no seamos nada?", dice a continuación, mientras las imágenes muestran un mundo decadente para la raza humana.

Poco después, llega una cruda secuencia en la que un hombre golpea repetidamente y con violencia al personaje de Schafer en una habitación hasta dejarla medio muerta.

"El viejo mundo siempre luchará por regresar. Los humanos quieren lo que les fue usurpado, pero ahora es nuestro momento", sentencia firme el Olwen, el personaje de Yeoh, una replicante que afronta el final de su vida mientras contempla a Cora desnuda y sujeta a un armazón.

Creada por Silka Luisa (Las luminosas), Blade Runner 2099 también cuenta en su reparto con Sam C. Wilson, Matthew Needham, Tom Burke y Dimitri Abold, entre otros. La propia Luisa, junto a Ridley Scott, director de la película original de Blade Runner, David W. Zucker y Clayton Krueger, son los productores ejecutivos.

Jonathan van Tulleken, quien dirigió varios episodios de Shogun y Ladrones de drogas, dirige los dos primeros episodios de la serie, que se rodó principalmente en los estudios Barrandov de Praga, en la República Checa, aunque parte de la producción también se llevó a cabo en Barcelona.