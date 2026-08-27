Disney quiere fichar a Zendaya para Princesa por sorpresa 3 - DISNEY/A24

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Princesa por sorpresa 3 lleva más de una década en desarrollo, pero Anne Hathaway anunciaba recientemente que el proyecto sigue en marcha. Ahora, las últimas informaciones apuntan a que Zendaya podría ser el nuevo fichaje estrella de la película.

Según informa el 'insider' Daniel Richtman en X, Disney quiere a la actriz de Euphoria y Dune para la nueva entrega de Princesa por sorpresa, aunque se desconoce qué papel podría interpretar en caso de unirse al proyecto. En cuanto al resto del elenco, el único regreso confirmado es el de Hathaway, que además produce la película, pues Julie Andrews no retomará su papel como la reina Clarisse Renaldi.

El fichaje de una estrella como Zendaya podría suponer un impulso importante para una franquicia que, más allá del público que ya tiene asegurado y cuyo interés en una tercera película está estrechamente ligado a la nostalgia, podría beneficiarse de una incorporación capaz de atraer a nuevos sectores de audiencia.

Recientemente, Zendaya ha retomado su rol como MJ en Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del trepamuros de Tom Holland, que ya lleva más de 2.000 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial. Además, ha compartido reparto recientemente con Hathaway en La odisea de Christopher Nolan y tiene pendiente el estreno de Dune: Parte Tres, que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.

PRINCESA POR SORPRESA 3 SIGUE EN MARCHA

Princesa por sorpresa 3 lleva más de una década en desarrollo y, durante ese tiempo, se ha sabido más bien poco acerca del proyecto, más allá de que la producción se paralizó en 2016 cuando falleció Garry Marshall, director de las dos entregas anteriores de la saga. Adele Lim, guionista de Crazy Rich Asians y directora de Locas en apuros, tomará su relevo.

Hathaway aseguraba hace apenas un mes que la película sigue en marcha y que habían dado "un gran paso adelante" en cuanto al desarrollo del guion. Desde entonces, la actriz ha continuado ofreciendo actualizaciones sobre el proyecto y, en su paso por la D23, adelantaba que estaban "trabajando muy duro para acertar con Princesa por sorpresa 3", según recogía el medio The Direct.