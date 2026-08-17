VÍDEO: Ariana Grande y Cynthia Erivo reviven la magia de Wicked en un concierto de Londres

Archivo - Ariana Grande y Cynthia Erivo reviven la magia de Wicked en un concierto de Londres - AMPAS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Ariana Grande sorprendió al público de Londres al invitar al escenario a Cynthia Erivo durante el segundo concierto que ofreció en Londres en su gira Eternal Sunshine Tour. Las artistas, protagonistas de las dos películas de Wicked, interpretaron juntas dos canciones de la adaptación musical.

Durante su show en el O2 Arena de la capital británica, Grande invitó al escenario a su compañera de reparto para cantar For Good, de Wicked Parte II, y Get Happy/Happy Days Are Here Again, tema que ya habían presentado el pasado noviembre en un especial televisivo del musical.

Este segundo tema, que no pertenece a la banda sonora oficial de las películas, rinde homenaje al dúo que Judy Garland y Barbra Streisand crearon para un programa en la década de 1960.

Ariana Grande brings out Cynthia Erivo to perform ‘For Good’ at her Eternal Sunshine tour in London. pic.twitter.com/rTQs352ruE — Pop Base (@PopBase) August 16, 2026

Con esta colaboración sopresa, Grande y Erivo vuelven así a evidenciar públicamente su estrecha amistad. Una relación muy cómplice que exteriorizaron durante las giras promocionales de las dos entregas de Wicked y que llevó incluso a especular sobre un posible romance que la propia Erivo desmintió.

"Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas (íntimas) y no amantes", señaló la interprete.

La adaptación del musical de Broadway fue un éxito en taquilla, recaudando un total de más de 1.200 millones de dólares con sus dos películas. Tanto Erivo como Grande estuvieron nominadas al Oscar por sus papeles en la primera entrega de Wicked, un reconocimiento que no han conseguido con la segunda, que opta a cero estatuillas (frente a las diez candidaturas de su predecesora, que acababa haciéndose con dos galardones).

ARIANA GRANDE SE RETIRA TEMPORALMENTE

La gira del séptimo álbum de Grande concluirá tras diez conciertos en el O2 Arena de Londres el 1 de septiembre. Este cierre coincide con un periodo de intenso escrutinio en internet sobre la apariencia física de la cantante, una situación que ya había enfrentado en el pasado y que se ha reavivado tras el lanzamiento de su octavo disco, Petal, el pasado 31 de julio y el estreno simultáneo de su videoclip.

Hace pocas semanas, la cantante de éxitos como Break Free o We Can't Be Friends anunció una retirada temporal tras su gira. "Es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia", aseguró Grande.

"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable", declaró el representante de la artista a la revista People.

Además, también se reveló que la artista se había retirado del musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, que tenía previsto protagonizar junto a su compañero de reparto en Wicked, Jonathan Bailey.