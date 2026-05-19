Juego de tronos: Kit Harington dice ahora que el spin-off de Jon Snow "no está muerto"

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

En 2022, HBO empezó a desarrollar un spin-off de Juego de Tronos centrado en Jon Snow, pero Kit Harington confirmó dos años después que la serie se descartó "porque no pudimos encontrar una historia adecuada que contar y que nos entusiasmara lo suficiente a todos". Sin embargo, el actor ha aclarado ahora que la secuela no está cancelada de forma definitiva, sino a la espera de un argumento que justifique su regreso a Poniente.

"Es de conocimiento público que intentamos hacer una serie de Jon Snow durante un tiempo y, sencillamente, no pudimos", recuerda Harington en la Motor City Comic Con según recoge ScreenRant. En el evento, el intérprete considera que Jon Snow "terminó bien" y "fue adonde tenía que ir", por lo que, "si voy a retomarlo tiene que ser por las razones adecuadas".

"Lo más importante para mí es no volver ahí y hacerle una injusticia al personaje", indica Harington, subrayando que su regreso debe estar motivado por una historia sólida y no por el simple deseo de prolongar el fenómeno de Juego de Tronos.

Pese a la cautela de Harington a la hora de recuperar a Jon Snow, el intérprete matiza que "sí sentía que quedaba algo por contar" y que "la idea de explorar algo completamente centrado en él podía ser interesante". "En Juego de Tronos formas parte de un reparto coral enorme, sería una oportunidad bastante buena para profundizar más en un personaje concreto. Por eso me intrigaba", sostiene el actor.

Aún así, Harington admite que el proyecto no dio con el enfoque necesario para salir adelante. "Pero no dimos con el adecuado, así que lo dejamos por ahora", aunque revela que "quizá llegue el momento". "Ya sabes, no está muerto, podría retomarse de nuevo". señala. El actor admite que "puede que haya una parte de mí que quiera volver y explorar de nuevo el personaje" y HBO parece no haber cerrado definitivamente la puerta al proyecto, pero Harington deja claro que "en estos momentos no hay nada planeado" para el regreso de Jon Snow.

LA SERIE PRESENTABA A UN JON SNOW ROTO POR EL TRAUMA

Entre las revelaciones más llamativas sobre aquella versión descartada, The Hollywood Reporter publicó en enero de 2026 que Harington, junto a dos guionistas de su serie Gunpowder, había trabajado en una aproximación mucho más íntima y sombría de Snow. La historia habría explorado a Jon como un hombre aislado, roto por el trauma y marcado por un trastorno de estrés postraumático, hasta el punto de alejar a su huargo Fantasma y desprenderse de Garra, su emblemática espada.

Ese enfoque encajaba con las declaraciones que Harington había hecho anteriormente sobre el estado emocional de Jon tras el final de Juego de Tronos. El actor ya había recalcado que el personaje no quedaba en paz, sino condenado a cargar con la muerte de Daenerys, la pérdida de Ygritte, el ahorcamiento de Olly y todas las heridas acumuladas durante su recorrido. Por ahora, la secuela permanece a la espera de una historia lo bastante sólida como para justificar el regreso de Jon Snow.