El nuevo adelanto de la temporada 3 de Los Anillos de Poder conecta directamente con Aragorn y El Señor de los Anillos

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, desde el que ya llegó un vistazo a la renovada corona de Sauron, continúa en Reino Unido y avanza acompañado de un nuevo teaser. Tras centrarse en la pieza clave del Señor Oscuro, ahora la serie revela un elemento que conecta directamente con los héroes de la saga, concretamente con el icónico Aragorn, personaje encarnado por Viggo Mortensen en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson.

El breve avance detrás de las cámaras, compartido por la cuenta oficial de la serie de Prime Video en redes sociales, abre con uno de los imponentes paisajes que se verán en la temporada 3 para luego centrar toda su atención en la Espada de los Fieles, el arma empuñada ahora por Elendil.

También conocida como Narsil, la espada de Elendil pasará a manos de su hijo Isildur, con la que cortará el Anillo Único del dedo de Sauron durante la Guerra de la Última Alianza. Tras quebrarse, los fragmentos del arma serán forjados de nuevo muchos siglos después para dar lugar a Andúril, la Llama del Oeste, la espada que consagra la legitimidad de Aragorn en la Tercera Edad (La Comunidad del Anillo, Las dos torres, El retorno del rey). El posicionamiento del teaser conecta, así, la narrativa de la serie con el linaje que culmina en el futuro rey de Gondor.

The sword of the Faithful. pic.twitter.com/dL9erhNJdC — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) September 10, 2025

La referencia, además de operar como guiño a los lectores de Tolkien y a los fans de la trilogía cinematográfica, prepara iconográficamente el salto hacia los grandes hitos bélicos de la Segunda Edad. Narsil ya fue presentada en la final de la temporada 2 de Los Anillos de Poder, cuando Míriel se la entrega a Elendil antes de su separación, subrayando su destino y liderazgo. Aquella escena dejó establecida la importancia simbólica del arma, con la que el proyecto sugiere una temporada más bélica, como ya adelantó el final de la entrega anterior.

En el plano argumental, Los Anillos de Poder encara la nueva temporada con un salto temporal de varios años, situándose en el apogeo de la guerra entre los elfos y Sauron y con el Señor Oscuro con intención de forjar el Anillo Único para controlar definitivamente el resto de joyas e imponerse sobre la Tierra Media. Este contexto convierte la presencia de Narsil en un elemento de continuidad que enlaza la resistencia númenóreana con la ascendencia de Aragorn.

El reparto de la serie, que fue creada por Patrick McKay y J.D. Payne y tiene previstas cinco temporadas, lo encabezan Morfydd Clark (Galadriel), Charlie Vickers (Sauron), Charles Edwards (Celebrimbor), Ismael Cruz Córdova (Arondir), Cynthia Addai-Robinson (reina Míriel), Robert Aramayo (Elrond), Daniel Weyman (Gandalf) y Markella Kavenagh (Nori). Lo completan Maxim Baldry (Isildur), Trystan Gravelle (Pharazôn), Owain Arthur (príncipe Durin) y Sophia Nomvete (princesa Disa).

La temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder contará también con nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. Aunque se desconocen sus roles, sí se sabe que Richardson será un actor fijo, mientras que Varla y Young tendrán papeles más recurrentes.

Estos últimos fichajes se unen a los ya anunciados de Jamie Campbell Bower, quien da vida a Vecna en Stranger Things, y Eddie Marsan, actor conocido por sus papeles en cintas como V de Vendetta y Sherlock Holmes. Charlotte Brändström, Sanaa Hamri y Stefan Schwartz serán los encargados de dirigir esta nueva tanda de episodios de Los Anillos de Poder.