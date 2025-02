MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Tras confirmarse recientemente su renovación, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha sumado a un actor de Stranger Things y a otro actor para su tercera temporada. Estos dos pesos pesados son, Jamie Campbell Bower, quien da vida a Vecna en la serie de Netflix, y Eddie Marsan, actor británico conocido por sus papeles en aclamadas cintas como El secreto de Vera Drake o Happy.

Amazon Prime Video ha anunciado las incorporaciones de Bower y Marsan para la temporada 3 de Los Anillos de Poder, que actualmente se encuentra en preproducción y tiene previsto arrancar con su rodaje esta primavera en Shepperton Studios, Reino Unido. Según Deadline, el primero interpretará a un "atractivo caballero de alta cuna", y posible interés romántico de Galadriel (Morfydd Clark).

