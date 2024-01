Rick y Michonne ante una guerra total en el tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live

Rick y Michonne ante ma guerra total en el tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live

Rick y Michonne ante ma guerra total en el tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live - AMC+

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

El universo The Walking Dead se ampliará con The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). La serie se estrenará en exclusiva en España en AMC+ el 26 de febrero, un día después de Estados Unidos, y ya ha salido a la luz el primer tráiler.

El tráiler muestra a Michonne atravesando una área llena de caminantes mientras trata de dar con el paradero de Rick. "Estoy buscándole... Voy hacia el norte", dice. "No quieres ir al norte. No ahora", le advierten. Mientras tanto, Rick lucha por sobrevivir y parece estar atrapado en un grupo militar que está librando una guerra tanto contra los vivos como contra los muertos. "Yo elijo a mi mujer. Yo elijo a mi hija. Yo elijo mi vida", afirma el protagonista.

En otra escena, Michonne mira el teléfono móvil con inscripción que encontró en The Walking Dead y en el que aparece un dibujo de ella misma con Judith, el nombre de Rick y un texto en japonés que reza: "Cree un poco más de tiempo".

Además, el clip ofrece un vistazo a la CRM, la organización que retiene a Rick. "Este es el ejército más poderoso del planeta", se escucha en el adelanto. "Solo te haré una pregunta, Grimes. Mírame a los ojos. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres matar? ¿O quieres morir?", le pregunta a Rick el Mayor General Beale, un nuevo personaje encarnado por Terry O'Quinn. "Míreme a los ojos, señor. Dígamelo usted", responde.

"The Walking Dead: The Ones Who Live presenta una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos y finalmente, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?", reza la sinopsis oficial.

Además de los mencionados actores, completan el reparto Pollyanna McIntosh como Jadis, Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne y Matthew August Jeffers como Nat. La ficción cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Scott M. Gimple, además de Lincoln, Gurira, Denise Huth y Brian Bockrath.