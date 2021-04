La escena post-créditos de Falcon y Soldado de Invierno 1x05, explicada: ¿Qué trama John Walker?

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

El quinto y penúltimo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno ha mostrado la que ha sido la primera escena post-créditos de la segunda serie de Marvel Studios en Disney+. Una secuencia extra que está protagonizada por John Walker, el hombre que fue nombrado como nuevo Capitán América por el Gobierno de Estados Unidos y que, ya en capítulos anteriores, comenzó un descenso a los infiernos que parece cada vez más oscuro y definitivo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Esta escena post-créditos muestra a John Walker forjando un nuevo escudo del Capitán América. Después de que asesinara cruelmente a un miembro de los Sin Banderas tras la muerte de su compañero Lemar en el cuarto capítulo, Walker ha sido repudiado por las autoridades estadounidenses que le han expulsado del ejercito y despojado de su título y autoridad como Capitán América. Y aunque ahora tampoco tiene el escudo, que le arrebatan Falcon y Bucky tras una intensa lucha al inicio de este quinto capítulo, el personaje encarnado por Wyatt Russell no está dispuesto a abandonar su estatus de héroe nacional.

Walker fue el primer hombre en la historia en recibir tres Medallas de Honor y estaba seguro de que tenía todo lo necesario para hacer bien el trabajo del Capitán América pero, desafortunadamente, demostró carecer del autocontrol y el sentido de la disciplina y justicia de Steve Rogers. Con su cruel venganza, no solo manchó el escudo de sangre sino que causó un incidente internacional y, de hecho, es solo su hasta hace unos días intachable y ejemplar historial lo que hace que no sea sometido a un consejo de guerra.

Pero Walker, que hay que recordar que se inyectó el suero del súper soldado en secreto y sin autorización de sus superiores, todavía tiene la intención de continuar siendo Capitán América. "¡He vivido mi vida según sus mandatos! ¡Yo solamente he hecho lo que ustedes me pidieron, lo que me dijeron que fuera y lo que me enseñaron a hacer! ¡Y lo hice bien! Ustedes me fabricaron. Yo soy el Capitán América", exclama ante la comisión antes de dejar airadamente la sala.

Y aferrado a esta idea, a que no ha hecho nada malo y a que sigue siendo el Capitán América, Walker está forjando un nuevo escudo también con los colores de la bandera estadounidense. Un arma que no será tan fuerte como el de Steve Rogers, ya que no existe forma conocida de que haya conseguido un Vibranium, pero que en manos de un súper soldado como él puede ser enormemente peligrosa.

Hay que recordar que en los cómics Walker finalmente asumió la identidad de US Agent o Superpatriota, también asumiendo los colores de la enseña estadounidense. Hay que destacar también que, salvando las distancias, en este punto Walker está siguiendo un patrón parecido al de Steve Rogers. Y es que, aunque sus motivaciones sean radicalmente distintas, el antiguo Capitán Ameérica también eligió convertirse en un justiciero ilegal y romper con el Gobierno al no acatar los Acuerdos de Sokovia en Civil War.

Pero si bien es cierto que son caminos con paralelismos, parece que John Walker es reverso tenebroso de todo lo que Steve representó, una versión del Capitán América que es la antítesis de lo que debería ser el Capitán América y que, como hiciera Tony Stark en la primera cinta de Iron Man, forja él mismo su futuro... en este caso como anti-héroe o villano. Eso solo el tiempo lo dirá.