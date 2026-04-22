Relatos del 85: Así arranca el regreso de Stranger Things en Netflix - NETFLIX

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

El spin-off/precuela de Stranger Things, Relatos del 85, llega a Netflix. Y para disparar la expectación de los fans, la plataforma de streaming ha publicado los primeros seis minutos de la serie de animación ambientada entre la segunda y tercera temporada de la ficción original.

La escena inicial del primer episodio de Relatos del 85 sitúa al espectador en la noche del 10 de enero de 1985, en Hawkins, Indiana. A continuación, un científico, ataviado con un traje de contención, corre desesperadamente por el bosque.

Instantes después, con una linterna en la mano y un lanzallamas en la otra, comienza a explorar cautelosamente el paraje nevado. Es entonces cuando un Dart, es decir, una cría de Demogorgon, se abalanza sobre él, atacándolo, pero el asalto no dura mucho y consigue librarse de la criatura abrasándola.

UN NUEVO MISTERIO EN HAWKINS

En ese mismo momento, una estela de partículas brillantes de color verde se desplaza por el estrellado cielo de Hawkins. Al posarse sobre la nieve, las moléculas se agrupan y dan lugar al nacimiento de otra criatura letal, justo antes de que las imágenes den paso a los títulos iniciales de crédito, acompañados por una sintonía que evoca la de la serie original.

attention nerds! SNEAK PEEK: the first six minutes of Tales From '85 are here! pic.twitter.com/FIM3j2Q49S — stranger things (@Stranger_Things) April 21, 2026

Una vez finalizado este prólogo, Stranger Things: Relatos del 85 traslada a los fans a la casa de la familia Wheeler, con Mike preparando su mochila y recogiendo el almuerzo que su madre le ha preparado antes de salir en bici con Max y Lucas. Así como también muestra al siempre alegre Dustin, dispuesto a nuevas aventuras, Jonathan Byers dándole a su hermano Will un casete y a Once cayéndose de la cama al despertar, antes de que Hopper irrumpa.

El metraje concluye con Hopper advirtiendo a Will seriamente para que cuide a Once en su escapada con la pandilla: "Que no le pase nada. Estos bosques esconden muchas trampas", al tiempo que la joven corre veloz a por su abrigo.

"Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Relatos del 85, una nueva serie animada épica", reza la sinopsis lanzada por Netflix.

El elenco de voces originales no cuenta con los protagonistas de la serie en imagen real e incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike Wheeler, Benjamin Plessala como Will Byers, Braxton Quinney como Dustin Henderson, Elisha Williams como Lucas Sinclair y Brett Gipson como Jim Hopper.