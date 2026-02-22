Stranger Things confirma el destino del Azotamentes tras su final en Netflix - NETFLIX

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

Netflix ha puesto el foco en uno de los elementos más inquietantes e importantes de Stranger Things, el Azotamentes, para resolver una duda que llevaba tiempo alimentando teorías entre el público. La plataforma de streaming ha confirmado el destino de la principal amenaza de la serie y, con ello, su posible implicación en futuros proyectos de la franquicia.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el 5x08 de Stranger Things, que llegó a Netflix el 1 de enero, la criatura liberó su auténtica forma en un gran enfrentamiento final contra Once y el resto de emblemáticos personajes de Hawkins. Aunque con su enorme silueta el monstruo parecía invencible, la ofensiva coordinada del grupo terminó debilitando y destruyendo su cuerpo físico. No obstante, parte del público se cuestionó si el Azotamentes podía haber sobrevivido de algún modo.

A través de TUDUM, su web oficial, Netflix ha zanjado el tema asegurando que el Azotamentes está muerto tras los acontecimientos del final, lo que parece indicar que la criatura no encontró una vía de escape a última hora como refugiarse en otro huésped o sobrevivir a través de restos o partículas dispersas. De hecho, incluso si quedara alguna partícula del Azotamentes, no tendría forma de volver a Hawkins, pues aunque el Abismo sigue existiendo, el Mundo del Revés, es decir, su puente a la Tierra, está destruido por completo.

¿HA MUERTO EL AZOTAMENTES EN EL FINAL DE STRANGER THINGS?

Aun con la confirmación de que el Azotamentes está muerto tras el final de Stranger Things, la franquicia tiene margen para explorar su figura en sus próximos spin-offs. Los hermanos Duffer anunciaron el desarrollo de un proyecto derivado que será una "entidad propia e independiente", pero que otorgará "respuestas a dudas relacionadas con la memoria de Henry Creel".

Una de ellas gira en torno a la misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés y al Abismo que habría sido el origen de su poderes y el elemento que lo conectó con el Azotamentes.

Donde también podría aparecer el Azotamentes es en Relatos del 85, spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things y que llegará a Netflix el 23 de abril de 2026. La serie sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins.