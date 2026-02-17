Stranger Things reescribe su precuela de Vecna tras las críticas al final de la T5

Netflix cambia escenas clave de la precuela de Stranger Things sobre el origen de Vecna tras el polémico final - NETFLIX

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque todavía no hay fecha de estreno anunciada, Netflix incluirá en su catálogo una versión filmada de Stranger Things: The First Shadow, la precuela teatral centrada en los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna. De acuerdo con las últimas informaciones, la plataforma de streaming ha modificado la obra de teatro para que determinados pasajes encajen mejor con los acontecimientos narrados en la quinta y última temporada de la serie... y su polémico final.

Según informa en X Stranger Things Updates, varios asistentes a representaciones recientes de The First Shadow han señalado cambios en "algunas escenas y el guion" destinados a alinearse con lo visto en la entrega final. La misma fuente precisa que las modificaciones se concentran en "todo lo relacionado con la cueva y Nevada" y que "también han cambiado la edad de Henry, que en la nueva versión se pierde a los 11 años, no a los 8 como en el guion original".

Es decir, estas novedades afectan especialmente a la escena del 5x06 de Stranger Things, donde Henry se pierde en una cueva y se topa con un científico que lleva un maletín cerrado. Cuando el niño intenta ayudarle, el adulto se asusta, le dispara y le hiere en la mano, por lo que Henry se abalanza sobre él, lo mata y se queda con el maletín y lo que contiene, una piedra asociada al Mundo del Revés, al Abismo y al origen de sus poderes

Conviene recordar que, precisamente, uno de los spin-off de Stranger Things en los que trabajan los hermanos Duffer girará en torno a ese misterioso objeto. El tándem creativo indicó que el proyecto derivado será una "entidad propia e independiente", pero que otorgará "respuestas a dudas relacionadas con la memoria de Henry Creel".

Stranger Things: The First Shadow se estrenó en el West End de Londres el 14 de diciembre de 2023 y ha ganado varios premios Tony. La trama de esta obra de teatro se ambienta en la década de los 50 y se centra en la juventud de Henry Creel junto a un nuevo personaje, Patty Newby. Ambos comienzan una relación romántica gracias a su afición por los cómics y porque se sienten como los bichos raros de Hawkins. Por un lado, Henry acaba de llegar a la ciudad y cuenta con un terrible y oscuro pasado, por otro, Patty tiene el trauma de no saber quién es su madre.

A medida que la historia avanza, se descubre que Henry tiene poderes psicoquinéticos después de que un día desapareciera durante 12 horas en el desierto de Nevada cuando era niño. El joven empieza a sentirse cada vez más influenciado por una entidad sombría de otra dimensión. Mientras tanto, un adolescente Jim Hopper y Joyce Byers investigan los extraños sucesos en Hawkins, y el Dr. Martin Brenner, del Laboratorio Nacional de Hawkins, muestra un creciente interés por las habilidades de Henry.