Stranger Things regresa para contar lo que no se vio en la serie de Netflix

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

A la espera de los futuros spin-offs de Stranger Things ya anunciados, el público tiene una cita inmediata con el universo del fenómeno de Netflix. Este 10 de marzo llega Stranger Things Volume 10: Tales from Hawkins 2, un tomo que recopila cuatro cómics ambientados en la cronología de la serie y protagonizados por algunos de sus personajes más emblemáticos.

La publicación reúne los cuatro números de Tales from Hawkins 2, una antología escrita por Derek Fridolfs que revisita acontecimientos y rincones de Hawkins desde ángulos distintos a los mostrados en la ficción televisiva. La propuesta no funciona como una continuación de la trama principal, sino como una ampliación de la misma con episodios complementarios que profundizan en figuras y momentos que marcaron la historia de Hawkins.

Entre los relatos incluidos en este volumen figuran el encuentro del profesor Clarke con Dart, el demoperro, en el autocine de Hawkins; una nueva aproximación al Mundo del Revés desde el punto de vista de Will Byers; el recorrido que llevó al agente soviético Grigori al Medio Oeste estadounidense desde la Rusia de posguerra; y una nueva mirada al experimento fallido que lo inició todo desde la perspectiva del propio Demogorgon.

El volumen sale a la venta este 10 de marzo, cuenta con alrededor de 96 páginas y tiene un precio de 19,99 dólares en el mercado estadounidense. Por el momento, no se ha anunciado una edición en castellano de Stranger Things: Tales from Hawkins 2 ni su distribución en librerías españolas, aunque el tomo sí aparece disponible en Amazon España en su versión original en inglés.

LOS PRÓXIMOS SPIN-OFFS DE STRANGER THINGS

El 23 de abril llega a Netflix Relatos del 85, spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things. La serie sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins.

En paralelo, los hermanos Duffer confirmaron el desarrollo de un proyecto derivado de Stranger Things que será una "entidad propia e independiente", pero que otorgará "respuestas a dudas relacionadas con la memoria de Henry Creel". Una de ellas gira en torno a la misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés que habría sido el origen de su poderes y el elemento que lo conectó con el Azotamentes.

Aunque todavía no hay fecha de estreno anunciada, Netflix incluirá en su catálogo una versión filmada de Stranger Things: The First Shadow, la precuela teatral centrada en los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna. De acuerdo con las últimas informaciones al respecto, la plataforma de streaming ha modificado la obra de teatro para que determinados pasajes encajen mejor con los acontecimientos narrados en la quinta y última temporada de la serie.