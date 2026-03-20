Tras su polémico final, Stranger Things destroza otra de las reglas de oro de Netflix - NETFLIX

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Con su final, la última temporada de Stranger Things ya hizo historia al entrenarse en cines, rompiendo así una regla de oro de Netflix con sus series. Y ahora, meses despues de su polémico desenlace, la ficción de los hermanos Duffer está a punto de quebrar otra de las tradiciones del servicio de streaming.

Netflix se ha asociado con la distribuidora Arrow Films para, en una del todo inusual propuesta de la plataforma por el formato físico, lanzar la ficción creada por los Duffer al completo en Blu-ray y 4K UHD este verano.

Esta edición especial estará disponible desde el 28 de julio en Estados Unidos y Canadá, y el 27 de julio en Reino Unido, aunque se desconoce si también llegará a España. Arrow Films y Netflix han anunciado en X que la serie al completo estará disponible en dos formatos: edición especial y deluxe, ambas en Blu-ray y 4K UHD. Todas ellas podrán tanto en la web de la distribuidora como en tiendas físicas.

Según detallan medios estadounidenses como Variety y The Wrap, la edición especial con las 5 temporadas de Stranger Things incluirá contenido extra exclusivo, entrevistas con el elenco y el equipo de la serie y escenas tras bambalinas. La edición deluxe incluirá, entre otros jugosos detalles, postales exclusivas, un libro de arte de la serie de 148 páginas, un parche autoadhesivo y unos dados del Club Hellfire.

Return to Hawkins this July with STRANGER THINGS: THE COMPLETE SERIES, available in Special and Deluxe Editions on Blu-ray and 4K UHD.



Pre-order in the US via Arrow: https://t.co/wJbH9FJvo1

Pre-order in the UK via Arrow: https://t.co/yXi3HBPA42 pic.twitter.com/ddYQVcB04J — Arrow Video (@ArrowFilmsVideo) March 19, 2026

Stranger Things: The Complete Series is officially coming to Blu-Ray™ and 4K UHD!



The full box sets release this July in the US, UK, and Canada through all major in-store and online retailers. pic.twitter.com/gm5l91CA0N — netflix⁷ (@netflix) March 19, 2026

Pero también habrá una edición estándar en Blu-ray y una edición estándar en 4K UHD con contenido adicional, incluyendo un folleto de coleccionista. Cada una de estas ediciones ya puede reservarse en la web de Arrow Films. "Trabajar con el equipo de Netflix y los hermanos Duffer para llevar a los fans la edición definitiva en formato físico de Stranger Things ha sido un proyecto fenomenal para Arrow", afirmó Dean Lawson, director de ventas y marketing de Arrow Films, en un comunicado recogido por Variety.

"La serie tiene una influencia y alcance enormes, es querida en todo el mundo, ha trascendido generaciones y ha dejado huella en la cultura durante casi 10 años", añadió. "En Arrow estamos encantados de formar parte de llevar esta serie emblemática al formato físico y creemos que hemos creado un box set que los fans estarán encantados de tener, repleto de contenidos extra, curiosidades y objetos de colección del mundo de Stranger Things", concluyó Lawson.

Por otra parte, Netflix continuará expandiendo el universo creado por los hermanos Duffer con Relatos del 85, spin-off que, ambientado entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things, llegará a la plataforma el 23 de abril. La serie sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins.

En paralelo, los Duffer confirmaron que están desarrollando un proyecto derivado de Stranger Things que funcionará como una historia independiente, aunque conectada con la trama original. Este nuevo proyecto buscará resolver algunas incógnitas, especialmente relacionadas con la memoria de Henry Creel.

Entre ellas destaca el origen de sus poderes, vinculado a una misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés, que habría sido clave tanto en el desarrollo de sus poderes como en el elemento que lo conectó con el Azotamentes. Además, aunque todavía no hay fecha de estreno anunciada, Netflix incluirá en su catálogo una versión filmada de Stranger Things: The First Shadow, la precuela teatral centrada en los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna.