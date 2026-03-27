Escalofriante tráiler de Stranger Things: Relatos del 85 con nuevos monstruos del Mundo del Revés - NETFLIX

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Stranger Things: Relatos del 85 desembarcará en Netflix el 23 de abril. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un épico adelanto de este spin-off de animación, ambientado entre la segunda y tercera temporada de la serie original, que presenta a nuevos monstruos del Mundo del Revés acechando Hawkins.

"Todo ha vuelto a la normalidad", dice Mike al inicio del adelanto. "Por fin le enseñaremos a Ce nuestros sitios favoritos", asegura a Will, Once y los demás mientras van en bici por Hawkins. "No había pensado que volvería a ser un chico normal", reflexiona Dustin poco después.

Seguidamente, todos comienzan a jugar con la nieve, lanzándose bolas al ritmo de I Run (So Far Away) de Flock of Seagulls. Instantes después, el adelanto descubre a un monstruo con púas emergiendo de la tierra mientras un chico sale despavorido.

UNA NUEVA HORDA DE MONSTRUOS

La horrenda criatura, de aspecto similar al de un escorpión, ruge y abre sus enormes fauces. Es entonces cuando Once entra en escena e interviene, salvando al chico con sus poderes telequinéticos.

"La puerta sigue cerrada", afirma Once. "Algo del Mundo del Revés debió sobrevivir el año pasado", sostiene Dustin. Pero esta criatura no es la única procedente de la dimensión que habitaba Vecna.

Casi de inmediato, una especie de culebra monstruosa se avalanza sobre Dustin, mientras otra secuencia muestra a Once enfrentándose a un ser todavía más grande y amenazador.

Es entonces cuando todos los horrores del Mundo del Revés comienzan a atacar a los ciudadanos de Hawkins. Así, Dustin, Mike, Once, Lucas, Steve y los demás, junto a su nuevo amigo, a quien acaban de salvar, se ponen manos a la obra para acabar con todos estos monstruos definitivamente.

"Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Relatos del 85, una nueva serie animada épica", reza la sinopsis.

El elenco de voces originales no cuenta con los protagonistas de la serie en imagen real e incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike Wheeler, Benjamin Plessala como Will Byers, Braxton Quinney como Dustin Henderson, Elisha Williams como Lucas Sinclair y Brett Gipson como Jim Hopper.