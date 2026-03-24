¿A qué hora se estrena Daredevil: Born Again temporada 2 en Disney+?

DAREDEVIL BORN AGAIN SEASON 2 TRAILER - MARVEL STUDIOS

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again vuelve con el estreno de su segunda temporada en Disney+. La serie protagonizada por Charlie Cox como el valeroso abogado y justiciero Matt Murdock/Daredevil y Vincent D'Onofrio como el implacable Wilson Fisk/Kingpin regresa con ocho nuevos capítulos.

Tras el estreno de su primer episodio, los siete capítulos restantes que completan la temporada verán la luz uno a uno cada miércoles hasta el 13 de mayo, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 25 de marzo.

- Episodio 2: 1 de abril.

- Episodio 3: 8 de abril.

- Episodio 4: 15 de abril.

- Episodio 5: 22 de abril.

- Episodio 6: 29 de abril.

- Episodio 7: 6 mayo.

- Episodio 8: 13 mayo.

En cuanto al horario del estreno, el primer capítulo de la segunda temporada de Dardevil: Born Again estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 24 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie protagonizada por Charlie Cox y Vincent D'Onofrio arrancará a la plataforma a las 2:00 horas de madrugada del ya miércoles 25 de marzo. Una hora antes, a la 1 de la madrugada, el 2x01 de la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

A QUÉ HORA SE ESTRENA DAREDEVIL BORN AGAIN 2 EN AMÉRICA LATINA

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la nueva serie del Universo Marvel tendrá otro horario. Así, en México el regreso de Daredevil llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el primer capítulo de Daredevil: Born Again temporada 2 esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán regresar al Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del regreso de Daredevil, Kingpin, Bullseye y Jessica Jones, entre otros, desde las 22:00 horas de este martes.