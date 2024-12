La referencia a un mítico jedi de Star Wars en Tripulación Perdida (Skeleton Crew)

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el quinto episodio de Tripulación Perdida (Skeleton Crew). La nueva serie del universo Star Wars se centra en personajes y planetas hasta ahora nunca explorados, pero también incluye numerosos guiños a otras entregas de la franquicia. Así, en el capítulo 5, el misterioso personaje de Jude Law, conocido como Jod Na Nawood entre otros nombres, dice una frase que los fans acérrimos recordarán haber oído antes y en boca de uno de los más icónicos maestros Jedi.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al inicio del quinto episodio de la ficción, titulado Tenéis mucho que aprender de los piratas, Wim, que hasta entonces se había mostrado emocionado por estar viviendo una aventura como siempre había fantaseado, se derrumba por primera vez. El niño se aleja de sus compañeros y empieza a mirar su tableta y sollozar en un rincón, una situación de vulnerabilidad con la que Jod no se encuentra muy cómodo.

"Creía que aquí fuera todo sería distinto... Da miedo y es un lío. Yo echo de menos a mi padre y a mi madre", se sincera Wim, ante lo que el adulto se limita a darle ánimos y hacer amago de irse. No obstante, cuando el pequeño dice que no volverá a ver a su madre, sugiriendo su pérdida, Jod se sienta junto a él y le recomienda olvidarse de sus miedos, preocupaciones y apegos, tal y como él mismo hiciera.

Esta filosofía, aunque dura, no resulta nueva a los seguidores de Star Wars, ya que es la misma por la que se rigen los Jedi. Así pues, con estas palabras, el personaje de Law, a quien los niños al principio habían tomado por un Jedi dada su sensibilidad a la Fuerza, vuelve a mostrar indicios de haber podido estar en contacto con la Orden en algún momento de su pasado.

Por otro lado, acto seguido Jod repite las palabras de un Jedi tan ilustre como Quin-Gon Jinn, a quien encarnara Liam Neeson en La amenaza fantasma. "Recuerda: Tu enfoque determina tu realidad", le dice al niño... justo la misma enseñanza que Qui-Gon transmitiera al joven Anakin Skywalker en el Episodio I: La amenaza fantasma.

Thanks to #SkeletonCrew for bringing back the greatest lesson in Star Wars 🙏 pic.twitter.com/sOhjvmaKyZ