¿Quién Es La "Puta Ardilla" Del Tráiler De Linternas, La Serie De DC? - HBO/DC

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Este agosto llegará a HBO Max Linternas, serie de DC Studios que sigue a un veterano Hal Jordan que entrena a un novato John Stewart, recién incorporado a la fuerza de vigilancia intergaláctica. El primer y polémico tráiler de la ficción ha dejado una frase que, aunque a priori parece un chiste, esconde una referencia directa a uno de los miembros más insólitos y trágicos de los Linternas Verdes.

"Soy el único humano, son alienígenas. Y uno es una puta ardilla", dice Jordan, interpretado por Kyle Chandler, cuando Stewart, encarnado por Aaron Pierre, le pregunta sobre si ha hablado con otros miembros del Green Lantern Corps. El roedor en cuestión es Ch'p, personaje que debutó en DC Comics en 1982.

Ch'p procede del planeta H'lven, mundo que estuvo a punto de quedar arrasado por el Doctor Ub'x y su ejército Crabster en una ofensiva en la que murió el Linterna asignado al sector. La ardilla, figura clave de la resistencia, fue capturado y condenado a muerte, pero cuando estaba a punto de ser ejecutado recibió el anillo de su predecesor y derrotó al villano. Triunfante, viajó a Oa, la base central de los Linternas, donde fue instruido por Kilowog, personaje que apareció en la película de Linterna Verde protagonizada por Ryan Reynolds.

A partir de ahí, su trayectoria se vuelve especialmente amarga. Ch'p participó y sobrevivió a Crisis en Tierras Infinitas, pero el regreso tuvo un coste devastador. Su esposa, convencida de que su marido había muerto, terminó casándose con su mejor amigo, un golpe que lo sumió en una profunda tristeza y lo condujo hasta la Tierra.

Tras este golpe emocional, la Linterna Verde se fue apagando anímicamente hasta caer en una depresión severa. Ch'p llegó incluso a intentar quitarse la vida, aunque fue detenido a tiempo por Salaak, compañero del Cuerpo, que logró frenar ese impulso y recordarle su responsabilidad como Linterna Verde. Después de ese episodio, Ch'p se retiró temporalmente antes de volver al servicio.

Cuando regresó, fue destinado a una de las patrullas del llamado Mundo Mosaico, una compleja amalgama de ciudades y culturas en Oa que funcionaba como experimento social y que John Stewart lideraba y gestionaba. No obstante, en una de sus inspecciones, y de manera muy abrupta, lo atropella un camión y muere.

LOS RESPONSABLES DETRÁS DE LINTERNAS

Chris Mundy, responsable de Ozark y guionista en la cuarta temporada de True Detective, ejerce de showrunner de Linternas, que tendrá ocho episodios. Damon Lindelof, cocreador de Perdidos y Watchmen, y Tom King, guionista de DC Cómics conocido por Supergirl: Woman of Tomorrow, son cocreadores y productores ejecutivos.

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de Linternas.

Además de Chandler y Pierre como Hal Jordan y John Stewart, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya interpretó en Superman y El Pacificador.