Guy Gardner (Nathan Fillion) aparecerá en Linternas, la serie de Max con Hal Jordan y Jon Stewart

Nathan Fillion interpretará a Guy Gardner en la nueva versión cinematográfica de Superman escrita y dirigida por James Gunn. Tras su debut en la cinta protagonizada por David Corenswet, que llegará a las salas el 11 de julio, el actor dará vida nuevamente a su malhumorado Linterna Verde en Linternas, la serie de Max con Kyle Chandler y Aaron Pierce, interpretando respectivamente a Hal Jordan y Jon Stewart.

Según recoge The Hollywood Reporter, Fillion aparecerá como Guy Gardner en Linternas. No obstante, hasta el momento se desconoce si será un cameo o si tendrá un papel destacado en la trama.

En cuanto a cómo será su versión de Gardner en Superman, el protagonista de Castle y The Rookie lo describió como "un imbécil" en recientes declaraciones a TV Guide. "Lo importante es que no necesitas ser un héroe ejemplar para ser un Linterna Verde, solo ser intrépido. Guy Gardner es intrépido y no necesariamente ejemplar", añadió.

"No es simpático, lo cual resulta liberador como actor, porque te preguntas: '¿Qué es lo más egoísta y egocéntrico que puedo hacer en este momento?'. Y esa es la respuesta. Eso es lo que haces en ese instante", expresó Fillion. "Creo que, si tuviera un superpoder, sería su exceso de confianza, ya que realmente piensa que podría enfrentarse a Superman. ¡Y no puede!", sentenció.

Uno de los aspectos distintivos de Gardner en los cómics de DC es esa bravuconería de la que alardea y su ego narcisista. Esto es algo que Gunn parece haber mantenido en su salto a la gran pantalla, pero también haría que encajase dentro de la trama de Linternas.

Gardner ha mantenido serias discrepancias y encontronazos con Jordan y Stewart. Ambos Linternas Verdes ven a su altanero compañero como un macarra incorregible y, en ocasiones, incluso un estorbo.

Sin embargo, cuando ha hecho falta, siempre han podido contar con Gardner para hacer frente a cualquier amenaza. Creada por Chris Mundy (True Detective), Linternas arrancó su filmación a finales del pasado mes de febrero en Burbank, California.

La serie, de la que ya hay una imagen oficial con Chandler y Pierre como Jordan y Stewart, seguirá los pasos de estos dos policías intergalácticos, quienes se verán envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

La ficción también contará en su reparto con Kelly Macdonald (Boardwalk Empire) como la sheriff Kerry, Garret Dillahunt (Fear The Walking Dead) como William Macon, Poorna Jagannathan (Yo nunca) como Zoe y Ulrich Thomsen (Banshee) como Sinestro.