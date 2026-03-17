Archivo - ¿Quién Es El Padre De Luffy Y Quién Es El Hijo De Gol D. Roger? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece, la adaptación en imagen real de la obra de Eiichiro Oda, está de nuevas aventuras, personajes... y nuevos misterios. Entre estos últimos se encuentra el de la identidad del padre de Luffy y, si bien los fans del manga y el anime creen conocer la respuesta (al ser una adaptación siempre existe la posibilidad de inesperados cambios), la ficción de Netflix parece querer engañar al resto de espectadores.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En la temporada 2 de la serie, varios detalles sugieren a la audiencia que Gol D. Roger o Gold Roger, el legendario pirata que escondió el One Piece, podría ser el padre de Luffy. En primer lugar, es obvio que ambos comparten ciertas similitudes en cuanto a carácter y algunos personajes así lo hacen notar. En segundo lugar, se revela no solo que Gold tenía un hijo, sino que además con su último aliento pidió a Garp, el abuelo de Luffy, que lo cuidase en su lugar.

Aunque estas pistas parezcan apuntar a un parentesco entre los dos piratas lo cierto es que, al menos en el material original, el padre de Luffy es otro... y ya habría aparecido en la adaptación de Netflix.

Así, el progenitor del protagonista no es Gold, sino Monkey D. Dragon. Conocido en el universo de One Piece como el peor criminal del mundo y comandante supremo del Ejército Revolucionario que se opone al Gobierno Mundial, Dragon se presenta en principio como un encapuchado misterioso que salva a Luffy de Smoker sin revelar su identidad.

¿QUIÉN ES EL VERDADERO HIJO DE GOLD D. ROGER?

Por otro lado, en la obra de Eiichiro Oda, el hijo de Gold es Portgas D. Ace, otro personaje que pronto llegará a la adaptación en imagen real y que estará encarnado por Xolo Maridueña, protagonista de Cobra Kai, en la temporada 3 de la ficción. A pesar de no tener el mismo progenitor, Portgas y Luffy crecieron como hermanos (al fin y al cabo, Garp adoptó al primero).

En cuanto a por qué Luffy recuerda a tantos al famoso pirata, la razón se encuentra en que ambos comparten la voluntad de D, un vínculo espiritual entre ciertas personas (cuyo nombre incluye una D) que poseen un impulso innato por la libertad, considerados enemigos naturales del Gobierno Mundial. Portadores de esta herencia son Gol D. Roger, Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace y Monkey D. Garp, entre otros.