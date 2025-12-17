¿Con Quién Habla Hank Maclean Al Final Del 2X01 De Fallout? - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

El primer capítulo de la temporada 2 de Fallout ya ha aterrizado en Amazon Prime Video. Su arranque ha puesto el foco en una figura clave de la anterior entrega: Hank MacLean (Kyle Maclachlan), dejando en el aire una gran incógnita al final del episodio, y esa es ¿Con quién habla el padre de Lucy (Ella Purnell)?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los compases finales del 2x01 de Fallout, titulado El innovador, MacLean llega a un edificio de oficinas de Vault-Tec que alberga un laboratorio. Allí encuentra su antiguo teléfono y revisa los mensajes que ha recibido.

Para su sorpresa y, dicho sea de paso, felicidad, descubre que tiene miles de mensajes en su bandeja de entrada y se prepara con entusiasmo para volver a trabajar tras haber estado ausente 200 años. Poco después, Hank graba un mensaje para un intrigante individuo en la sala de Comunicaciones Globales.

"Aquí Hank MacLean, listo para el servicio", dice nada más empezar con la transmisión. "En Vault-Tec nadie sabe que estoy aquí. En Vault-Tec no saben gran cosa hoy en día. Le confirmo que sigo vivo. Espero que usted también", añade el padre de Lucy.

Instantes después, MacLean informa durante la transmisión de sus avances y de los problemas con los experimentos en los refugios. Este le hace saber a la persona que se encuentra al otro lado de la línea que intentará retomarlos para sacarlos adelante y, después, abordar el asunto de su ascenso.

"Pienso terminar lo que usted empezó, y cuando esto acabe me pedirá de rodilla que lo ayude", le hace saber MacLean a su misterioso socio. Sin embargo, la pregunta que surge es ¿de quién se trata?

Lo más probable es que el intrigante desconocido al que MacLean intenta contactar al final del episodio sea Robert House. Se trata del director ejecutivo de RobCo Industries, quien en los videojuegos de Fallout era considerado uno de los hombres más ricos del mundo antes de la guerra y sobrevivió al holocausto nuclear gracias a la tecnología en los videojuegos.

El propio Hank da a entender que se trata de Robert cuando, en su grabación, comenta que espera que siga vivo después de tanto tiempo dedicándose a planificar cómo sobrevivir a cualquier eventualidad.

En un momento dado, al comienzo del episodio, House, a quien interpreta brevemente Justin Theroux, reconoce durante un encontronazo con unos empleados de la construcción en un bar que a él no le pillaría desprevenido lo inevitable.

Instantes después, a cambio de 31 millones de dólares, les propone implantarles los mismos dispositivos que MacLean encuentra en el laboratorio del abandonado edificio de Vault-Tec, con los sujetos del experimento sin cabeza y en descomposición.

Pese a que Hank es un empleado de Vault-Tec y House el CEO de RobCo Industries, parece que la tecnología de este resulta fundamental para los planes de MacLean, ya que ambos parecían trabajar juntos para crear algo que cambiaría para siempre el mundo.