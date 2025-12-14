Así serán los Deathclaw (Sanguinarios) en la temporada 2 de Fallout: "Ha quedado increíble" - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

El 17 de diciembre de 2025 llega a Prime Video la segunda temporada de Fallout, la serie postapocalíptica de ciencia ficción basada en la saga de videojuegos homónima. La nueva tanda de episodios aumentará la presencia de elementos emblemáticos de la franquicia con la incorporación de los Sanguinarios (Deathclaw), letales criaturas cuya inclusión en el proyecto es "increíble".

"Estábamos trabajando en la primera temporada y nos preguntamos: '¿Vamos a incluir a los Sanguinarios?' [Dijimos:] 'Bueno, deberíamos darles su propio espacio en la segunda parte, hacerlos bien, contar un poco de su historia'. Y realmente ha quedado increíble", asegura Todd Howard, productor ejecutivo de la serie y máximo responsable de los videojuegos de Fallout, en una entrevista con Deadline, donde explica que optaron por reservar la introducción de estos seres a la segunda temporada para desarrollarlos con mayor profundidad.

Los Sanguinarios son unos de los enemigos más temibles dentro del universo de Fallout. En el lore de los videojuegos, se describen como criaturas reptilianas creadas por el gobierno de Estados Unidos como armas biológicas antes de la Gran Guerra de 2077, pero tras el apocalipsis nuclear escaparon de su cautiverio y se dispersaron por el Yermo. Allí se convirtieron en grandes depredadores gracias a su velocidad, fuerza sobrehumana y garras capaces de desgarrar armaduras completas.

Respecto al argumento de la segunda entrega, el proyecto trasladará a los protagonistas principales al desierto del Mojave y a la ciudad postapocalíptica de New Vegas, una de las localizaciones más queridas de los videojuegos.

En cuanto al reparto, para esta nueva etapa regresan Ella Purnell como Lucy MacLean, Walton Goggins como Ghoul, Aaron Moten como Maximus, Kyle MacLachlan como Hank MacLean, Moisés Arias como Norm MacLean y Frances Turner como Barb Howard. Justin Theroux se incorpora a la serie como Robert House, personaje clave de Fallout: New Vegas, y Macaulay Culkin en un rol todavía por confirmar.

El primer episodio de la segunda temporada se estrena el jueves 17 de diciembre de 2025, y a partir de ese día el público podrá disfrutar de un nuevo capítulo de forma semanal hasta el 4 de febrero de 2026.

La primera parte de la ficción, que se estrenó en abril de 2024, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Prime Video, con audiencias que superaron los 100 millones de espectadores en todo el mundo y críticas positivas a su fidelidad al material original. Por ello, la plataforma de streaming ha renovado oficialmente Fallout por una tercera temporada incluso antes del estreno de la segunda.