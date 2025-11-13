Lucy y The Ghoul rumbo New Vegas en el brutal tráiler de la temporada 2 de Fallout

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Fallout regresará con una segunda y emocionante temporada que aterrizará el 17 de diciembre en Amazon Prime Video. Mientras se acerca la fecha de estreno, un brutal tráiler muestra a Lucy (Ella Purnell) y The Ghoul (Walton Goggins) viajando hasta New Vegas. Las imágenes arrancan con The Ghoul, el hombre llamado antes Cooper Howard, observando con unos prismáticos a otros necrófagos y varios mutantes en New Vegas. Acto seguido, se descubre a Maximus (Aaron Moten) acompañado de un infectado mientras conversan bajo el calor de una fogata. El escudero de la Hermandad de Acero recuerda junto a él a Lucy.

"¿Qué quieres hacer cuando encontremos a tu padre?", le pregunta The Ghoul instantes después a su joven compañera Lucy. "Llevarle a las autoridades",responde la hija de Hank McLean, el supervisor del refugio 33 y hermana de Norman.

Es entonces cuando el adelanto muestra flashbacks del pasado de Cooper antes de convertirse en un necrófago. "Llevo en el yermo 200 años. Me he mantenido vivo por una razón. Encontrar a mi familia", afirma. "Necesitarás amigos. Se avecina una guerra", revela una misteriosa y robótica voz en off. Seguidamente, las imágenes también revelan al padre de Lucy vivo, a la Hermandad de Acero en un conflicto bélico, a Lucy y The Ghoul descubriendo secretos de su pasado en New Vegas y a Maximus combatiendo a una enorme y mortal bestia que le embiste.

La esperada segunda temporada de Fallout estará compuesta de ocho emocionantes episodios. Tras su lanzamiento el 17 de diciembre, Amazon Prime Video estrenará un episodio semanal hasta su épico desenlace el 4 de febrero de 2026. Además del regreso de los ya mencionados Purnell, Goggins y Moten, esta nueva tanda de capítulos contará con las incorporaciones de Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin en un papel descrito como el de un genio loco.