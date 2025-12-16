Walton Goggins protagoniza la temporada 2 de Fallout: "Es un espectáculo cinematográfico" - EUROPA PRESS

Fallout regresa a Prime Video con una segunda temporada que promete subir aún más el listón de la exitosa adaptación del célebre videojuego. La ficción postapocalíptica estrenará sus dos primeros episodios antes de lo previsto y lo hará con un claro protagonista, Walton Goggins, quien vuelve a dar vida a The Ghoul (el Necrófago) y Cooper Howard en una nueva tanda de capítulos marcada por la acción, el misterio y un cambio clave de escenario.

El primer episodio de la segunda temporada llegará a España el 17 de diciembre a las 3:00 de la madrugada, un día antes de lo inicialmente anunciado. Tras este doble lanzamiento, la serie continuará con un episodio semanal hasta completar sus ocho capítulos el 4 de febrero de 2026. Una estrategia que acompaña el regreso de una de las series más vistas y comentadas de Prime Video.

La nueva temporada recupera a Ella Purnell (Lucy), Walton Goggins (The Ghoul) y Aaron Moten (Máximus), y traslada la acción al desierto de Mojave, donde la mítica New Vegas se convierte en el nuevo epicentro narrativo. Un entorno icónico para los seguidores del videojuego que refuerza la ambición visual y narrativa de la serie. Para Goggins, este regreso tiene además un sabor especial.

"Estoy muy agradecido de volver y, del mismo modo, muy agradecido de saber que vamos a regresar otra vez más... Tenemos confirmada una tercera temporada", avanza el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.

UNA SERIE GLOBAL

El actor de The White Lotus o Los odiosos ocho no duda en definir la nueva temporada como "un espectáculo cinematográfico", subrayando su potencia visual y la evolución de la historia. "Es una comunidad global y una serie global. Entendemos lo que Fallout significa para personas de todo el mundo e intentamos honrar eso cada día", señala.

En cuanto a la evolución de su personaje, explica que la serie retoma la historia justo donde terminó la primera entrega. En el presente, se embarca en un viaje por carretera con Lucy. Veremos qué ocurre y cómo chocan sus dos visiones del mundo: o ella acaba pareciéndose más a él, o él termina pareciéndose más a ella", comenta.

En paralelo, Cooper Howard continúa su arco en el pasado, antes de que cayeran las bombas. De repente, se encuentra viviendo en un mundo que no reconoce. Todo girará en torno a cómo procesa toda la información que ha recibido", adelanta Goggins, quien destaca la riqueza de interpretar a ambos personajes.

EL GHOUL, UN ICONO

"Convertirse en Necrófago es todo un proceso, pero una vez te pones ese vestuario, es una gozada. Los dos significan mucho para mí", afirma. La actriz Frances Turner pone el foco en Barb, un personaje que equilibra múltiples facetas: "Es esposa, madre, mujer trabajadora. Intenta mantener su humanidad mientras navega los planes de Vault-Tec, algo que no es nada fácil", explica.

El productor ejecutivo Jonathan Nolan destaca "el tono" como el gran reto creativo de la serie. "Los juegos combinan humor, violencia y misterio de una forma muy poco habitual, y queríamos trasladar eso a la serie", dice. Un equilibrio que, según Nolan, se confirmó de la forma más inesperada. "Supimos que íbamos por muy buen camino cuando mi madre dijo que le gustaba la serie. Estoy bastante seguro de que no había jugado a los videojuegos", concluye entre risas.

Basada en una de las más grandes sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera.

Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys) completan el reparto principal de la segunda temporada de Fallout.