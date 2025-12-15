La temporada 2 de Fallout adelanta su estreno en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Fallout llegará a Prime Video un poco antes de lo previsto. Así, los dos primeros capítulos de la ficción post-apocaliptica aterrizarán un día antes en la plataforma. Y, tras su doble lanzamiento, la esperada nueva temporada de ocho episodios continuará con un episodio nuevo cada semana hasta el final de la temporada el 4 de febrero de 2026.

"Escuchando a lo largo del Yermo los deseos de los fans de Fallout, de Amazon MGM Studios y Kilter Films, Prime Video ha desvelado que el primer episodio de la segunda temporada se estrenará un día antes de lo inicialmente anunciado, por lo que llegará a España el 17 de diciembre a las 3:00 AM", avanza Prime Video en un comunicado en el que destaca que el anuncio del adelanto de la fecha de lanzamiento se realizó en el exterior de la Sphere de Las Vegas.

Así, el servicio de streaming de Amazon trasladó New Vegas a la realidad convirtiendo la Sphere en un globo de nieve post-apocalíptico en el que aparecen los personajes favoritos de los fans Lucy, Maximus y El Ghoul, y sorprendiendo con un gigantesca Deathclaw que intenta romperla.

La nueva temporada de Fallout retomará la historia tras el épico final de la primera entrega y llevará al público a un viaje a través del páramo de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

"Basada en una de las más grandes sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera", señala la sinopsis oficial.

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).