¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Fallout en Prime Video?

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Fallout, la ficción post-apocalíptica protagonizada por Ella Purnell y Walton Goggins, entre otros, estrena su segunda temporada con una doble entrega que verá la luz este miércoles 17 de diciembre en Prime Video. La ficción basada en la conocida saga de videojuegos homónima, llevará al público a un viaje a través del páramo hasta la ciudad de New Vegas. Pero... ¿A qué hora se estrenan los dos primeros episodios de la temporada 2 de Fallout en Prime Video?

"Basada en una de las más grandes sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera", adelanta la sinopsis oficial de esta nueva entrega.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de las nueve entregas que componen la temporada 2 de Fallout irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 4 de febrero de 2026, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 16 de diciembre de 2025

- Episodio 2: 17 de diciembre de 2025

- Episodio 3: 24 de diciembre de 2025

- Episodio 4: 31 de diciembre de 2025

- Episodio 5: 7 de enero de 2026

- Episodio 6: 14 de enero de 2026

- Episodio 7: 21 de enero de 2026

- Episodio 8: 28 de enero de 2026

- Episodio 9: 4 de febrero de 2026

En cuanto al horario de estreno, los dos primeros capítulos de la temporada 2 de Fallout estarán disponibles en Prime Video a las 18:00 horas del martes 16 de diciembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, los nuevos episodios de la serie podrán verse en Prime Video desde las 3:00 horas de la madrugada del miercoles 17 de dicimbre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las nuevas entregas de Fallout a las 20:00 horas de la tarde del martes 16 de diciembre, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la segunda entrega de la ficción arrancará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 21:00 horas del martes será cuando los episodios 1 y 2 de la ficción basada en una de las sagas de videojuegos más exitosas de la historia, estén disponibles para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Fallout estará disponible desde las 22:00 horas del martes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Goggins desde las 23:00 horas de este martes en Prime Video.