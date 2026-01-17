¿Dónde Encaja El Caballero De Los Siete Reinos En El Timeline De Juego De Tronos? - HBO

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Este lunes 19 de enero llega a HBO Max el primer episodio de El caballero de los Siete Reinos, serie que que adapta los Cuentos de Dunk y Egg, una saga de novelas cortas escritas por George R. R. Martin. Pero antes de regresar a Poniente en esta nueva aventura, conviene saber exactamente el lugar que ocupa en la cronología del universo de Juego de tronos.

A grandes rasgos, cabe decir que la trama de El caballero de los Siete Reinos tiene lugar en una etapa relativamente tranquila de la historia de Poniente, situándose entre los eventos de La Casa del Dragón y Juego de tronos, es decir, después de la devastadora y mortífera Danza de los Dragones y antes de la rebelión de Robert Baratheon.

Concretamente, la trama de la ficción se ubica cronológicamente unos 90 años antes de los hechos realtados en Juego de Tronos. Así, la nueva serie comienza en el año 209 (siendo el año 1 la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen), mientras que la primera temporada de Juego de tronos arranca en el año 297, con el rey Robert I Baratheon ocupando el Trono de Hierro.

Respecto a La Casa del Dragón, los hechos relatados en El caballero de los Siete Reinos se encuadran unos 75 u 80 años después de La Danza de los Dragones, la guerra civil en el seno de la dinastía Targaryen tiene lugar entre el año 129 y el 131.

PONIENTE SIN DRAGONES

Puesto que al inicio de El caballero de los Siete Reinos todavía quedan casi cien años para que los Targaryen sean derrocados, en el tiempo en que transcurre la ficción esta casa sigue ocupando el Trono de Hierro, si bien su poder es más débil que antaño, sobre todo por las heridas de la guerra civil y la desaparición de los dragones. Cuando Dunk se presenta al torneo de Ashford, el rey es Daeron II y el heredero y Mano del Rey, Baelor Targaryen (encarnado en la serie por Bertie Carvel).

Se espera que la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, que ya ha comenzado su rodaje, adapte el segundo tomo de los Cuentos de Dunk y Egg, La espada leal, que en principio se ambienta entre los años 210 y 211, aproximadamente un año y medio después de los sucesos de la primera entrega. Por su parte, la tercera novela tiene lugar en el año 212.

Ira Parker ejerce de showrunner de la serie, que cuenta con Peter Claffey y Dexter Sol Ansell como Dunk y Egg respectivamente. Completan el reparto Sam Spruell, Daniel Ings, Shaun Thomas, Finn Bennett, Tanzyn Crawford, Edward Ashley, Danny Webb, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks.