¿Por qué no hay dragones en El caballero de los Siete Reinos?

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos arranca en HBO Max para adentrarse en una era desconocida en Poniente. Y entre las caracteristas más notables del mundo que recorre los Cuentos de Dunk y Egg es la presencia de los Targaryen en el Trono de Hierro... pese a la ausencia de dragones.

El caballero de los Siete Reinos destaca por el hecho de ser la primera serie basada en el universo de George R. R. Martin en la que no hay dragones. Y la razón no responde a limitaciones presupuestarias, sino a una cuestión puramente histórica... dentro del ficticio universo de Poniente.

Y es que la ficción enmarca su trama en una era donde todos los dragones están muertos. Esto lleva a preguntarse qué ha pasado con las poderosas bestias escupefuegos de Poniente.

La Casa del Dragón, la segunda serie de Juego de tronos que ya encara su tercera temporada, relata la sangrienta guerra civil que estalló dentro de la familia Targaryen, un conflicto que marcó su historia para siempre y que pasó a conocerse como la Danza de los Dragones. Sin embargo, como apuntaba el archimaestre Gyldayn en la novela de Martin, Fuego y Sangre, hubiera sido más acertado llamarla la Muerte de los Dragones.

LA GUERRA TARGARYEN PUSO A LOS DRAGONES AL BORDE DE LA EXTINCIÓN

Pese a que en el relato de Martin había 20 dragones vivos cuando el rey Viserys murió en el año 129 d. C., es decir, tras la Conquista de Aegon, únicamente quedaban cuatro de estas temibles criaturas al final de la Danza de los Dragones, en el 131 d. C. Si bien sus muertes no se registraron, que desaparecieran de la historia de Poniente implica su pérdida.

La Casa del Dragón ya ha mostrado la caída de varios dragones. En el final de la primera temporada, Lucerys Velaryon y su dragón Arrax murieron a manos de Aemond Targaryen y Vhagar. Más adelante, en la segunda entrega de la serie, Rhaenys Targaryen y su dragón Meleys encontraron la muerte mientras combatían en la Batalla de Rook's Rest.

Sin embargo, aún morirán muchos más dragones antes de que el conflicto Targaryen toque a su fin. Según relata Martin en El caballero errante, la novela corta en la que se basa El caballero de los Siete Reinos, el último dragón Targaryen era "pequeño y raquítico, con las alas marchitas".

El difunto maestro de Ser Duncan "Dunk" el Alto, Ser Arlan de Pennytree, lo vio en Desembarco del Rey cuando era un niño, un año antes de la muerte del último dragón en el año 153 d. C. (tras la Conquista). La serie de HBO arranca justamente en el 209 a. C., esto es, 50 años después de la muerte del último dragón.

Desde entonces, aunque los Targaryen continuaron gobernando, perdieron el aura casi mítica que les daba el hecho de ser jinetes de dragones. De ahí que El caballero de los Siete Reinos ofrezca una nueva perspectiva sobre cómo la Casa Targaryen logra conservar su poder e influencia y gobernar Poniente incluso en ausencia de dragones.