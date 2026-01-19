El caballero de los Siete Reinos: ¿Quién es Lyonel Baratheon y cuál es su relación con el rey Robert de Juego de tronos?- HBO MAX

Basada en los Cuentos de Dunk y Egg, El caballero de los Siete Reinos está ambientada unos 90 años antes de los sucesos de Juego de tronos, por lo que no comparte ningún personaje con esta. No obstante, determinados nombres pueden resultar familiares a los fans y es que, al formar parte de las nobles casas de Poniente, sí que hay personajes muy relacionados con otros de la ficción original y uno de ellos es Lyonel Baratheon, cuyo apellido enseguida remite al del rey Robert, el hombre que ocupaba el Trono de Hierro al inicio de Juego de tronos.

En su primer episodio, El caballero de los Siete Reinos presenta a Lyonel Baratheon, apodado Tormentalegre o La Tormenta que Ríe por sus sonoras carcajadas. Encarnado por Daniel Ings, el personaje aparece como un imponente noble con una corona de astas de ciervo que se encuentra en Vado Ceniza con motivo del torneo y cuyo camino se cruza con el de Dunk cuando el joven y alto protagonista está cenando en su pabellón.

Aunque la primera interacción entre Lyonel y Dunk comienza incómodamente, con el primero preguntando al caballero por qué está en su tienda y por qué no le ha traído ninguna ofrenda, pronto el buen humor se impone y ambos acaban bailando juntos animadamente y, más tarde, bebiendo y hablando de forma cercana. Su actitud alegre y desinhibida ya ha conquistado a la audiencia, convirtiéndo ya a Lyonel quizá en el Baratheon más querido (si bien hay que decir que los otros no habían puesto el listón demasiado alto).

Aunque perteneciente a la misma casa que Robert Baratheon, el señor de Bastión de Tormentas que décadas después lideraría una rebelión contra la dinastía Targaryen, haciéndose con el Trono de Hierro, no está clara la ubicación de Lyonel dentro del árbol familiar de la casa del venado.

¿LYONEL, EL BISABUELO DE ROBERT?

En cuanto al grado de parentesco entre ambos personajes, siguiendo los relatos de Martin, todo indica que Lyonel Baratheon es (probablemente) el bisabuelo de Robert Baratheon.

Aunque los libros no aclaran la posición exacta de Lyonel en el árbol genealógico de los Baratheon, sí está comprobado que la época de El caballero de los Siete Reinos, era el heredero de Bastión de Tormentas y más tarde se convertiría en el líder de la Casa Baratheon y en un importante aliado de Aegon V, al menos hasta que el hijo de este rompa su compromiso con su hija.

Su propio heredero es Ormund Baratheon y aunque su parentesco con Lyonel no se explicita, pero es lógico suponer que se trata de su hijo. Otra opción posible, sin embargo, es que Ormund sea su nieto, ya que sí se sabe que Lyonel tiene una hija.

Lo que está claro es que Ormund es el abuelo de Robert... lo que hace muy probable que Lyonel sea el bisabuelo de Robert, Stannis y Renly, aunque tampoco puede descartarse que sea su tatarabuelo.

Lyonel gobernó Bastión de Tormentas hasta aproximadamente el 239-245 d. C., y Robert nació en el 262 d. C., por lo que, lamentablemente, nunca se conocieron, independientemente de su parentesco.

Cabe decir que el nombre del personaje ya aparecía en Juego de tronos, cuando Ned Stark repasaba el libro de los linajes, descubriendo una característica común entre todos los hombres de la casa, una característica que no compartía Joffrey Baratheon. "Lord Orys Baratheon, de cabello negro. Axel Baratheon, de cabello negro. Lyonel Baratheon, de cabello negro", leía Ned entonces.