Una de las protagonistas del Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder no estará en la temporada 2

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio)

El 29 de agosto es la fecha escogida por Amazon Prime Vídeo para estrenar la temporada 2 del Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Sin embargo, Nazanin Boniadi, la actriz encargada de poner rostro la sanadora Bronwyn, no estará en los nuevos episodios de la serie.

Boniadi es conocida sobre todo por su papel de Leyla Mir en el drama televisivo Hospital General, además de interpretar a Fara Sherazi en la cuarta temporada de Homeland. Y a lo largo de la temporada 1 de Los Anillos de Poder, la actriz, de origen iraní, encarnó a Bronwyn, una curandera asentada en Tiraharad, un pueblo situado a las Tierras del Sur cuyas gentes son nada menos que descendientes de los hombres que sirvieron al primer Señor Oscuro, Morgoth.

El personaje, creado exclusivamente para la serie, vivía junto a su hijo Theo (Tyroe Muhafidin) en estas pacíficas tierras, mantuvo un idílico aunque prohibido romance con el elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Cordova). Según informa The Hollywood Reporter, la actriz no regresará para la segunda temporada de Los Anillos de Poder.

De hecho, los seguidores de la Tierra Media ya percibieron la ausencia de Bronwyn, en el teaser tráiler que lanzó hace dos semanas la plataforma de streaming. La propia actriz reveló en su cuenta de Instagram, decidió alejarse temporalmente de los focos en 2022 para sumarse al movimiento #WomanLifeFreedon que defiende los derechos de las mujeres en Irán.

Aunque poco después, compaginó su labor como activista con su participación en la película de Nicola Rinciari, Un mosquito en el oído, que todavía no tiene fecha de estreno en cines. Es más, la propia interprete ha asegurado que la decisión de no retomar su personaje en la segunda temporada no tiene nada que ver con su activismo.

"Tomé la decisión de no regresar para la segunda temporada de 'Rings of Power'. Esto no tuvo relación con mi decisión posterior de priorizar la lucha por los derechos de las mujeres. A lo largo de mi carrera, los valores que más he apreciado son la honestidad, la empatía y la integridad. Mi personaje, Bronwyn, estaba comprometida con estos mismos ideales al luchar por un mundo más justo, razón por la cual conecté tan profundamente con ella.Espero poder compartir mis últimos proyectos contigo pronto", afirmó en un mensaje publicado en Instagram.

Quien sí estará en la segunda temporada de los Anillos de Poder será Tom Bombadil, un personaje de gran poder y origen enigmático conocido también como "el Antiguo". El actor escogido para interpretar en la ficción creada por J.D. Payne y Patrick McKay a este querido personaje por los fans de Tolkien es Rory Kinnear, conocido por sus papeles en series como Black Mirror, La diplomática o Years and Years.