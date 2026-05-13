1085302.1.260.149.20260513154324 Los protagonistas de Berlín y la dama del armiño prometen una temporada "más cañera" y con "un puntito más oscuro" - EUROPA PRESS

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Berlín y la dama del armiño, la segunda entrega de la precuela/spin-off de La Casa de Papel protagonizada por Pedro Alonso (que ha anunciado su intención de no volver a encarnar al personaje), llega a Netflix el próximo 15 de mayo. Hablando sobre la nueva tanda de episodios, que promete ser además la última, los protagonistas de la ficción han reflexionado sobre su evolución y cómo se diferencia de la entrega estrenada en 2023.

"Yo creo que la serie se ha ido a un tono más cañero", expone Joel Sánchez en una entrevista concedida a CulturaOcio. "La primera temporada era más 'feel good', enamoramientos... y yo creo que, en esta, el robo en sí tiene más protagonismo desde un primer momento", explica, mientras que su compañera de reparto, Michelle Jenner, añade que "pasan muchas cosas" e igual "tiene un puntito un poco más oscuro".

Por su parte, Begoña Vargas, que en la serie encarna a la audaz Cameron, remarca que, mientras que en la primera temporada se trataba de "conocer a cada personaje" y "entrar en el universo de Berlín", en esta segunda tanda de episodios, los integrantes de la banda de ladrones "se conocen en lo bueno y en lo malo" y "son más familia". "Y eso también genera más tensión, más conflicto entre los personajes, se entienden más, saben cuándo dicen la verdad, cuándo mienten o lo que piensan realmente", expone.

DE PARÍS A SEVILLA

Julio Peña aprovecha para señalar "ese toque de Sevilla" que diferencia a esta segunda entrega de la primera, ambientada en París. "Hay un ambiente más festivo, español, más una cosa como colorida", indica el actor, recordando que el escenario parisino se caracterizaba por la "elegancia" o la finura.

Para Tristán Ulloa, la nueva ambientación es responsable además de que se hayan "estirado más los géneros" de la ficción, con la comedia siendo "más comedia todavía", la aventura "más rocambolesca" y el drama, "bastante drama". "Se ha jugado más con subir los tonos y la ciudad se presta a eso también", opina. "Creo que incluso colorísticamente es todo más vivo, más llamativo y más bravo", añade, algo con lo que Vargas enseguida se muestra de acuerdo, observando que, a nivel de imagen, en París era todo más "monocromático".

"Da un color distinto y no solamente porque tenga un color especial", aporta José Luis García Pérez, una de las nuevas adiciones al reparto de Berlín en esta segunda entrega junto a Marta Nieto, que considera "una decisión super acertada, volver a traer a la banda a España" y en particular a una ciudad que es, en sí misma una "obra de arte".

"Yo creo que ha influido en todo", aporta Inma Cuesta, otra de las nuevas incorporaciones al elenco, reflexionando sobre el impacto de la localización en la trama. "Sevilla tiene una personalidad y un rol en la serie importantísimo y está todo impregnado de eso, de su luz, de su color, de su alegría, de su arte", revela, adelantando que su personaje, Candela "representa" todo eso. "Creo que es una entrega muy ibérica de Berlín y que está muy bien como cierre", opina la intérprete, algo con lo que Alonso concuerda, tildándolo de "gesto de justicia poética".