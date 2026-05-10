Rosalía conquista Sevilla con la "Jarana en el Guadalquivir" de Berlín y la dama del armiño

Actuación de Rosalía durante la gala ‘Jarana en el Guadalquivir' por la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño'. a 9 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La premiere global de la segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel', ti- María José López - Europa Press

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Durante este pasado fin de semana, Sevilla ha sido el escenario de la presentación mundial de Berlín y la dama del armiño, segunda entrega del spin-off de La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso, que se despide del personaje con esta tanda de capítulos. Y en este marco, Netflix organizó el sábado 10 de mayo un evento llamado la "Jarana del Guadalquivir", anunciando, apenas unos días antes, una actuación gratuita de Rosalía.

La artista interpretó dos canciones, 'Reliquia' y 'La perla' (ambas, pertenecientes a su disco más reciente, LUX) en un escenario montado en medio del río, acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la Torre del Oro iluminada de rojo Netflix y con cientos de fans coreando desde la orilla y el puente de San Telmo.

El show especial de Rosalía en Sevilla ha tenido una duración total de 7 minutos. pic.twitter.com/RPYMs9z3Ol — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) May 9, 2026

"Cuando Netflix me invitó a cantar aquí, en esta celebración yo no lo dudé ni un segundo, porque era aquí, en Sevilla. Es un honor para mí cantar encima del Guadalquivir. Y voy a cantar para todos vosotros una canción más con todo mi corazón y yo y los músicos esperamos que lo disfrutéis muchísimo. ¡Gracias Netflix, gracias Sevilla!", afirmó la cantante entre sus dos canciones. Unos fuegos artificiales fueron el broche de oro que pusieron fin a la actuación.

ROSALÍA emocionó de nuevo, anoche a Sevilla interpretando •LA PERLA• en una actuación especial para Netflix pic.twitter.com/c1XRNZmvaN — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) May 10, 2026

ROSALÍA cantando •LA PERLA• sobre las aguas del río Guadalquivir para poner el broche final, por todo lo alto y con fuegos artificiales, a la premiere de Berlín (serie de @Netflix) esta noche en Sevilla pic.twitter.com/ZfqFqy9dXl — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) May 9, 2026

LA CASA DE PAPEL, NO HA TERMINADO

Antes de que Rosalía apareciese en el escenario, poco antes de las 23:00 horas, la gala empezó con la Banda del Sol de Sevilla interpretando 'Bella Ciao'. Asimismo, una embarcación recorrió el río como parte de una pequeña performance que culminó con la aparición de Álvaro Morte (el actor que encarna al Profesor de La Casa de Papel) y el anuncio de que "el universo continúa".

Así, a pesar de que Alonso haya decidido dejar a su personaje, lo que significa una despedida para Berlín, la plataforma ha dejado claro que a la franquicia aún le queda recorrido.

The revolution isn't over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues... pic.twitter.com/2nxNRrYlkw — Netflix (@netflix) May 9, 2026

También navegaron por el Guadalquivir los protagonistas de Berlín y la dama del armiño, con Alonso expresando su agradecimiento (y dedicando un poema a la ciudad andaluza) en el escenario. Poco antes, en su paso por la alfombra roja, el actor se había referido también a Rosalía con gran cariño, señalando lo mucho que le impactó cuando la fue a ver a París.

"Me parece una artistaza descomunal", aseguró Alonso en declaraciones a CulturaOcio. "Toda ella, o sea, no solo cómo canta, su visión, la puesta en escena, cómo gestiona el espectáculo, cómo respira con la gente... ella", añadió.