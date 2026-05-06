Tráiler de Berlín y la dama del armiño: Sevilla acoge el "plan perfecto" para robar la obra de Da Vinci

Archivo - BLUE MONKEYS II. Pedro Alonso as Berlín, Jose Luis García Pérez as Duque in episode 01 of BLUE MONKEYS II. Cr. Felipe Hernández/Netflix 2025 - FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX - Archivo

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

El próximo 15 de mayo Berlín y la dama del armiño aterriza en Netflix. La segunda temporada de la precuela de La casa de papel protagonizada por Pedro Alonso en el papel del carismático ladrón prepara el terreno con un nuevo tráiler el que Andrés de Fonollosa y su banda regresan con un nuevo plan ahora para robar La dama del armiño, la icónica obra de Leonardo da Vinci.

"Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla", plantea Berlín al inicio del adelanto, de casi dos minutos de duración. "Nos han encargado robar este cuadro, La dama del armiño", añade Damián Vázquez, encarnado por Tristán Ulloa, mientras se revela que el encargo procede del duque de Málaga, interpretado por José Luis García-Pérez, durante una reunión en la que el grupo planifica el golpe.

"Brindo por su éxito, que será el mío", afirma el duque en una cena junto a los ladrones. Sin embargo, Berlín tiene otros planes: engañar al aristócrata y hacerse con la obra por su cuenta.

A continuación, el adelanto presenta a Candela, el personaje interpretado por Inma Cuesta, que acaba teniendo un romance con Berlín. "Este plan es perfecto. Una obra de arte", exclama Berlín a medida que el tráiler avanza con escenas de acción, persecuciones, robos y explosiones en pleno puente de Triana.

"Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar 'La dama del armiño'. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza", adelanta la sinopsis oficial de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, también creadores de La casa de papel y Sky Rojo.

Junto a Alonso y Ulloa, completan el reparto Michelle Jenner que retoma su papel como Keila, Begoña Vargas como Cameron, Julio Peña Fernández dando vida a Roi y Joel Sánchez que vuelve a encarnar a Bruce. En esta nueva entrega Berlín y la dama del armiño, se suma, además de Cuesta, Marta Nieto que encarnará a la Duquesa de Málaga.

Los ocho episodios de la serie están escritos por Pina y Martínez junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve. Por otro lado, estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín y las joyas de París, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.