Pedro Alonso explica su "decisión sin retorno" de despedirse de Berlín: "No hay estrategia"

Madrid, 7 de mayo de 2026. El próximo 15 de mayo llega a Netflix 'Berlín y la dama del armiño', segunda temporada de la precuela/spin-off de 'La casa de papel' protagonizada por Pedro Alonso, quien recientemente ha revelado que no volverá a encarnar al personaje. Así, la nueva tanda de episodios resulta una inesperada y presuntamente definitiva despedida, que el actor ha querido explicar. "No es una decisión que articule frívolamente o que haya tomado impulsivamente, aunque sí desde la entraña", señala Alonso en una entrevista concedida a Europa Press. El intérprete indica además que se trata de una decisión que da a conocer precisamente "antes del estreno de la temporada por algo". "Es un mensaje para poder despedirme en conciencia y con todo el agradecimiento que siento, profundo, por todo lo que me ha venido de la mano de este personaje", expresa.