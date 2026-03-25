Inma Cuesta, Alejandro García y Ana Wagener protagonizan 'Si es martes, es asesinato'

Madrid, 25 de marzo de 2026.
El próximo 31 de marzo llega a Disney+ 'Si es martes, es asesinato', un 'whodonuit' en clave de comedia protagonizado por Inma Cuesta, Alejandro García y Ana Wagener. La serie, creada por Carlos Vila ('Los misterios de Laura'), sigue a un grupo de turistas españoles que, a modo de "Cluedo", se unen para investigar un asesinato perpretrado durante sus vacaciones en Lisboa. "Tiene nuestro sello, con mucha distancia y, sin embargo, está planteada de una forma universal", ha asegurado García, describiendo la ficción como un "Cluedo" protagonizado por unos "personajes que son cada uno de su casa".