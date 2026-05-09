Berlín y su banda toman Sevilla con el último golpe de Andrés de Fonollosa: Así fue la premiere de la serie de Netflix

Berlín y su banda toman Sevilla en el último golpe de Andrés de Fonollosa: Así fue la premiere de la serie de Netflix- NETFLIX

SEVILLA, 9 May. (CulturaOcio) -

Este viernes 8 de mayo se ha celebrado en Sevilla la premiere global de Berlín y la dama del armiño, la segunda entrega del spin-off de La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso que supone la despedida de Pedro Alonso al carismático personaje. La nueva tanda de episodios no llegará a Netflix hasta el próximo 15 de mayo y el servicio de streaming se ha volcado en el estreno enla capital hispalense, ciudad donde se ambienta el último golpe de Andrés de Fonollosa.

A la premiere global de Berlín y la dama del armiño, que tuvo lugar este viernes en Las Setas de Sevilla acudieron los creadores de la serie, Álex Pina y Esther Martínez Lobato y su reparto principal, integrado por Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez, Álvaro Morte e Inma Cuesta, gran fichaje de la nueva entrega.

Por la alfombra roja también desfilaron personalidades de la industria, creadores de contenido y celebridades como Álex de la Iglesia, Belén Esteban, Anabel Pantoja, Mar Flores, Álvaro de Luna, Mónica Cruz, India Martínez, La Zowi, Manuela Velasco, Moisés Nieto, Yolanda Ramos, Rocío Osorno, Manu Moreno y Agustín Della Corte, entre muchos otros.

SEVILLA, EL PLATÓ PERFECTO

Estuvo presente además el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que habló del orgullo que supone para la ciudad el ser escenario no solo de la ficción sino también de su promoción. "Fue un orgullo y una satisfacción y una sorpresa cuando nos lo dijeron. Que se entiende, se entiende porque es una ciudad única, porque es una ciudad que ya de por sí es un gran plató perfecto para este tipo de serie, de películas o de producciones audiovisuales", expuso Sanz en declaraciones a CulturaOcio.

Señalando el esfuerzo logístico "importante" que ha supuesto albergar la promoción de la serie, el alcalde admitió que ha podido generar "algún tipo de molestias en la ciudad" pero remarcando que "se trata de una campaña de imagen en todo el mundo" que Sevilla "no podría pagar".

También como parte del estreno mundial de Berlín y la dama del armiño, este sábado 9 de mayo tendrá lugar un evento titulado la 'Jarana en el Guadalquivir' un concierto gratuito y que contará con la presencia de Rosalía, una actuación que se había mantenido en secreto hasta hace apenas un día.

"Siempre nos cuentan un poco cómo va a ir la promoción, nos enseñan fotos de dónde se va a hacer el phototocall y nos contaron que había una actuación y nos pusieron a cuatro artistas", señaló Martínez Lobato, recordando que, cuando finalmente se enteraron de la participación de Rosalía, se quedaron "en el sitio". "O sea, estamos perplejos sin palabras, super agradecidos y muy contentos", aseguró.