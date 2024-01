La profecía de Percy Jackson explicada: ¿Qué amigo le traicionará?

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

De momento Disney+ ha estrenado tres de los ocho episodios que conforman la primera temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Los héroes encarnados por Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri ya han tenido que trabajar en equipo para hacer frente a algunos monstruos de la mitología griega, pero la amenaza de una terrible profecía aún se cierne sobre la débil amistad del trío.

La serie adapta el primer libro de la saga homónima de Rick Riordan, por lo que los fans de las novelas juegan con ventaja (o desventaja) al saber cómo se desarrollarán los eventos... o cómo se supone que se deberían desarrollar.

Por lo tanto, aunque la agorera profecía del oráculo de Delfos del tercer capítulo pueda suponer una incógnita para los que no hayan leído El ladrón del rayo, no lo es en absoluto para aquellos que sí lo han hecho... A menos que la adaptación decida dar una vuelta de tuerca a la historia y sorprender tanto a los seguidores de Riordan como a los recién iniciados. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que el material original sufre alguna modificación en su paso a la pantalla.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Serás traicionado por aquel que te llama amigo", reza una de las líneas de la profecía del oráculo. Percy elige a aquellos que lo acompañarán en su misión en base a ese presagio, a Grover, porque confía en él y a Annabeth, porque no cree que llegue nunca a ser su amiga. Aunque en un principio el protagonista oculta esta información a los otros dos, al final del tercer capítulo se sincera al respecto, en lo que constituye un primer paso en la unión del grupo a través de la confianza mutua.

No obstante, tanto los lectores de la saga de Riordan como los espectadores de las películas no están preocupados por la lealtad ni de Annabeth ni de Grover. De hecho, muchos se frotan las manos esperando a ver la cara de la gente cuando el verdadero traidor salga a relucir. Algunos incluso empiezan a comentarlo en redes.

Y es que en el libro, el traidor no es otro que Luke Castellan, el hijo de Hermes que ayudó a Percy a adaptarse al Campamento, el que considera a Annabeth como una hermana pequeña y el que da regalos envenenados. Como ya deja ver la serie, Luke guarda cierto resentimiento hacia los dioses y eso, a grandes rasgos es lo que le mueve durante la saga.

Habrá que esperar al final de la ficción para ver si Disney+ conserva este giro argumental. Aunque hasta ahora la serie ha sido bastante fiel al material original, siempre hay una pequeña posibilidad de que se desvíe del libro...