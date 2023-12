La profecía de Percy Jackson 1x03 explicada: ¿Quién es el oráculo de Delfos?

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ los tres primeros episodios de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, la serie que adapta el primer libro de la saga homónima de Rick Riordan y su universo de semidioses y monstruos mitológicos. Y con la tercera entrega, los héroes encarnados por Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri han comenzado su misión precedidos por una agorera profecía del oráculo de Delfos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de que Percy acepte la misión de encontrar y devolver el rayo maestro de Zeus para evitar una guerra en el Olimpo, Quirón le conmina a visitar al oráculo para que le guíe. En el mundo creado por Riordan, el oráculo de Delfos reside en el Campamento Mestizo y es costumbre que los semidioses le consulten antes de partir en sus misiones.

El oráculo de Delfos es el oráculo más conocido de la mitología griega y transmitía las profecías del dios Apolo. En el libro, el espíritu habita en el cuerpo de jóvenes con el don de la clarividencia hasta que estas mueren... o al menos debería ser así, puesto que, cuando aparece por primera vez en la ficción, lleva años sin cambiar de huésped.

Percy acude ante el oráculo, al que describe como "una decoración de Halloween", puesto que casi parece un cadáver. No obstante, el espíritu de Delfos enseguida toma la forma del padrastro del protagonista, Gabe Ugliano, para transmitirle una agorera predicción.

"FRACASARÁS AL SALVAR LO QUE MÁS IMPORTA"

"Irás al oeste y te enfrentarás al dios que se ha rebelado, y encontrarás lo que fue robado y lo verás devuelto sano y salvo. Serás traicionado por aquel que te llama amigo, y fracasarás en salvar lo que más importa al final", recita el oráculo.

Después de escuchar la profecía, Percy debe elegir a los que serán sus dos compañeros de misión y escoge a Annabeth y Grover, disculpándose luego ante Luke por no haberle elegido a él, que habría sido una decisión lógica al haber actuado como su mentor esos primeros días en el campamento. Percy, Annabeth y Grover comienzan así su misión, dirigiéndose al oeste, al Inframundo, pero el protagonista decide guardarse para sí la segunda parte de la profecía.

Es al final del capítulo, después de que el grupo haya tenido numerosos roces por la falta de confianza, cuando Percy se sincera ante sus dos compañeros y les revela la profecía al completo. El personaje de Scobell justifica así por qué eligió a cada uno, a Grover, porque confiaba en su amistad y a Annabeth, aparte de la razón que esgrimió ante Quirón, que ella no dudaría en empujarlo por las escaleras para cumplir la misión, porque no creía que pudiesen llegar a ser amigos.

La profecía hace temer a Percy no solo la traición de alguien cercano, sino también que al final no consiga salvar a su madre. No obstante, las palabras del oráculo, aunque parezcan claras en un principio podrían tener doble sentido y solo al final de la temporada se descubrirá de qué manera se cumplen.